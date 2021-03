Del Val: "¿Señor Errejón los suicidios amparados en la eutanasia son para usted buenos y progresistas?"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el discurso de Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados:

" Ayer, su Señoría Errejón, se mostraba atribulado en el Congreso de los Diputados, porque en España se suicidan diez personas al día, los achacaba a la pandemia y pedía más cuidados sobre la salud mental de los españoles. Lo hacía, precisamente, la víspera de que se apruebe la Ley de la Eutanasia, que viene a ser la legalización del suicidio, pero asistido, y a la que Su Señoría dará su voto. Como ya escribí en algún artículo,hace falta un Gobierno con un gran sentido del humor negro, para que en un tiempo en el que, según el INE, han muerto por la pandemia más de 100.000 personas anden redactando leyes -sin tener en cuenta la opinión de los médicos- sobre el aumento de ataúdes. No sé, es como si en una guerra -y la pandemia se parece bastante- un Gobierno se entretuviera en reformar las normas sobre fusilamientos.

La soberbia del partido gubernamental no admite ninguna de las enmiendas presentadas y pretende algo tan insólito como que los médicos se inscriban en un registro, en el que se sepa si están en contra de la Ley. De momento, no les piden saber a qué partido votan, pero todo se andará. Bien, y¿al que no se inscriba y, ante un caso que se le antoje dudoso, y se niegue a practicar la eutanasia ¿qué harán con el médico? ¿lo meterán en la cárcel? ¿Le suspenderán profesionalmente? ¿Le pondrán una multa?

Por cierto, señor Errejón, o Señoría, cuando habló de los diez suicidios diarios en España, parecía que eran una consecuencia de la pandemia. Y, mire, está equivocado. En el lejano año de 2016, repito, 2016, publiqué un artículo en la tercera del diario ABC, titulado “Muertos bajo la alfombra” donde comentaba, precisamente, que se suicidaran diez personas diarias, en este país de tantos días de sol. Y no era cosa de ese año, sino que esa luctuosa estadística viene de mucho más atrás. Es decir, señor Errejón, que lo que debería haber manifestado es la buena noticia de que, a pesar de la pandemia, los suicidios no han aumentado en España y se mantienen en los porcentajes de los últimos 20 años. Pero no se preocupe. A su dolor por los suicidios de siempre añadirá usted la alegría de que se reglamenten y se sumen los suicidios nuevos con ayuda médica que, según parece, para usted son los suicidios buenos y progresistas".

