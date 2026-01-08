Daniel Ortega, dermatólogo: "Uno de los falsos mitos más comunes es que la alopecia se produce por utilizar constantemente una gorra"

Durante su intervención en el programa 'Herrera en COPE', en la sección 'A Ciegas' conducida por Alberto Herrera y María José Navarro, el doctor Daniel Ortega Quijano, dermatólogo especialista en alopecia del Grupo Pedro Jaén, ha abordado una de las creencias más extendidas sobre la caída del pelo. El experto ha sido tajante al desmentir el falso mito de que el uso de gorras o sombreros conduce a la alopecia.

El pelo no se asfixia

Preguntado por Alberto Herrera sobre si llevar gorra es contraproducente, el doctor Ortega Quijano ha explicado que se trata de "uno de los falsos mitos con los que luchamos a diario". Según el especialista, la idea de que la gorra asfixia el pelo o impide que transpire es incorrecta, ya que "el pelo se nutre a través de los vasos que están por debajo de la piel", ha aclarado.

El dermatólogo ha querido diferenciar esta situación del uso de elementos más pesados en la cabeza. Ha señalado que el uso de un casco de obra durante muchas horas sí "puede producir una alopecia por presión, pero por el peso del casco", pero ha insistido en que "el uso de una gorra no produce alopecia".

La importancia de un diagnóstico individual

Más allá de los mitos populares, el doctor Ortega Quijano ha insistido en la necesidad de un diagnóstico correcto ante cualquier signo de pérdida de pelo. "Hay muchísimas causas posibles de esa pérdida de pelo y muchos diagnósticos posibles también", ha afirmado, por lo que recomienda siempre "acudir a un especialista" para individualizar el tratamiento.

El experto ha detallado que la alopecia más común, la alopecia androgénica, no siempre se manifiesta como un aumento de la caída. Principalmente, consiste en un "afinamiento progresivo del pelo", es decir, "cuando se cae y vuelve a crecer, crece paulatinamente más fino", un matiz que, según él, dedican "mucho tiempo a explicar a los pacientes".

El papel real de los suplementos

En cuanto a la extendida creencia de que los suplementos de vitaminas son una solución universal, como los que contienen biotina, el doctor ha sido cauto. Ha explicado que su beneficio real se da en pacientes que tienen un "déficit confirmado", una situación que ha calificado como "muy rara". Tomarlos sin necesitarlos no solo supone un coste económico, sino también un "coste de oportunidad" que puede agravar el problema al retrasar el tratamiento adecuado.

Alamy Stock Photo Hombre con alopecia

Además, el especialista ha advertido sobre riesgos poco conocidos, como que la biotina puede "alterar las lecturas en las analíticas" de parámetros como las hormonas tiroideas. Esto podría llevar a un diagnóstico erróneo y a recibir un tratamiento innecesario, según ha concluido el doctor Daniel Ortega Quijano.