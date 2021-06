Del Val: "Si Juan de la Cierva hubiera sido francés, su nombre estaría en letras de oro en la enciclopedia"

Estaba convencido de que el ministro Pedro Duque era un listo que se hacía el tonto, pero si es cierto que van a borrar los nombres de Juan de la Cierva, Santiago Ramón y Cajal o Gregorio Marañón de los premios a la investigación, como denuncia en ABC Judith de Jorge, pasará a formar parte de la amplia lista de tontos contemporáneos que nutren gran parte del Gobierno.

Si Juan de la Cierva hubiera sido francés, y se hubiera llamado Jean de la Cerf, su nombre estaría en letras de oro en la enciclopedia Larousse, y las ciudades de Francia estarían llenas de plazas y calles con su nombre. Aquí, ni siquiera le pudieron poner ese nombre al nuevo aeropuerto de Murcia, por el contundente argumento de que el ingeniero, inventor del autogiro, antecedente del helicóptero, no era de izquierdas. Tampoco lo era su hermano Ricardo, que era asesor de la embajada de Noruega en España, y había sido diputado por un partido de derechas. Un delator se chivó de que quería salir de España y lo encarcelaron. La embajada de Noruega se interesó ante el gobierno de la República por su liberación, y el Gobierno de la República le tranquilizó al embajador, explicándole que estaban haciendo todo lo posible por sacarlo de la cárcel. Y el Gobierno de la República cumplió su palabra: lo sacó de la cárcel y lo llevó a Paracuellos de Jarama donde fue fusilado. Era noviembre de 1936.

Un mes más tarde, su hermano Juan, el inventor que tantos riesgos había corrido con el autogiro, y que llevaba varios años viviendo en Londres, murió en un vuelo regular camino de Amsterdam, por esas macabras ironías de la vida. Ninguno de los dos puede ser acusado de franquista, en todo caso, de ser de derechas, asunto que no está prohibido en ninguna democracia del mundo. Me imagino que cuando esté vigente la Ley de Memoria Histórica, por decir esto me pondrán una multa, o me correrán a gorrazos, intelectual propuesta de un diputado para castigar al gobernador del Banco de España por ser honesto y contradecir al Gobierno de tontos contemporáneos, que se se va a cargar el empleo temporal, porque la analfabeta ministra cree que se siega todos los meses, se recoge la uva todos los meses, los hoteles de la costa están repletos en enero, y los repartos son igual en marzo que en Navidades.

Decía Santiago Ramón y Cajal, cuyo nombre van a borrar, que al carro de la cultura española le faltaba la rueda de la ciencia.Y, además, le sobran bueyes serviles, untuosos y cobardes, capaces de asentir a cualquier tontería contemporánea, aunque sea contraria, no ya a la ciencia, sino al más elemental sentido común.