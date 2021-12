Del Val: "Me intranquiliza que Pedro I 'El Mentiroso' dijera que no es el momento de reformar la Constitución"

Día de la Constitución. Como casi todos los, años puente de vacaciones y, como es habitual, petición de reforma radical de la Constitución. Nada de reforma a secas, sino radical. La piden los carlistas estropeados del Norte, los degradados fans de ETA, los secesionistas del Nordeste y, naturalmente, el comunismo vintage.

Nunca me han desasosegado esas peticiones. Tuve un vecino muy bebedor que, viniera o no a cuento, decía que era una injusticia que por un par de cervezas, media botella de vino en la comida, y un whisky a los postres, no se pudiera conducir, y que, por tanto, había que reformar el Código de la Circulación.

Lo que me intranquiliza es que Pedro I, El Mentiroso declarara en Murcia que no es el momento de reformar la Constitución, no están en eso. Que no están en eso, debe querer decir “por ahora”. ¡Hombre! estaría lleno de alarmas si Pedro I, El Mentiroso, hubiera declarado a un entrevistador: "Nunca propondré que se reforme la Constitución. Míreme a los ojos. Nunca propondré que se reforme la Constitución ¿Quiere que se lo repita?".

Eso sí que sería el anuncio oficial de que la Constitución empezaría a reformarse en un par de meses, porque cuando don Pedro miente con énfasis es que da su palabra de honor de mentiroso. Pero, sólo ha dicho que no están en eso. Lo malo, repito, es cuando diga, solemnemente, que no apoyará el derrocamiento de la Corona y la instauración de una III República.

Por lo demás, me divierte observar que el presidente practique esas pilatunas de funcionario, y tome el avión presidencial para ir a visitar una cooperativa en Murcia. Ya, de paso que estaba allí, se fue al mitin que le había preparado el PSOE, como secretario del partido.

Cualquier día, se posará un helicóptero en la plaza de España, bajará el presidente, inaugurará una mercería y, ya que está al lado de la Gran Vía, igual se entra a ver el Rey León. Viaje oficial, por supuesto. Feliz Día de la Constitución. Tengo recuerdos. Mi hija tenía cuatro años y mi hijo ya había llegado. Me alegré por ellos. Por mi mujer, por mí, por España. No tengo nostalgia.Tengo miedo de que alguien venga, la rompa y nos arruine.

