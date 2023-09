Luis del Val, a aquellos que no deberían acudir a la manifestación contra la amnistía: "Si crees..."

Luis del Val pone el foco de La Imagen del Día de Herrera en COPE en la manifestación del próximo 24 de septiembre en Madrid contra la amnistía. Y en aquellos que no deben acudir si defienden las siguientes premisas:

Querido amigo: Si crees que lo que antes nos dijeron sobre la declaración de independencia de Cataluña, la huida de los culpables, las docenas de heridos, la invasión del aeropuerto de Barcelona y la paralización en varias autopistas, el coste de cientos de miles de euros en el traslado y residencia de centenares de miembros de las Fuerzas del Orden para paliar la anarquía, que reinó durante casi una semana, y que todo eso fue una mera crisis política, no vayas a la manifestación.





Si estás de acuerdo en que, cuando dejas de pagar una multa, aumentan la cantidad, te la siguen pidiendo y, si no haces caso, te intervienen tus cuentas corrientes, mientras quien causó, estimuló y alentó los destrozos, fue juzgado, sentenciado y condenado, pero salió libre a la calle, y eso debe ser lo normal, no vayas a la manifestación.

Si tú, que has vivido en Barcelona, y tienes amigos y familia, como yo, crees que es aceptable que los que no son secesionistas -que son mayoría en Cataluña- puedan ser acusados, perseguidos, diferenciados y discriminados, y señalados, cuando reclaman sus derechos, incluso con pintadas en sus comercios para que nadie compre allí, y sean tratados como trataban los nazis a los judíos, en la Alemania de Hitler, no vengas a la manifestación.

Si crees que todo el trabajo de policías y guardia civil, y el de los jueces y abogados, y las investigaciones, y los sumarios, y los juicios, con arreglo a las normas -como hay normas hasta para jugar al póker o al parchís- todo eso fue un tiempo perdido ¿Por qué? porque el actual presidente del Gobierno en funciones necesita los votos de prófugos y delincuentes, no acudas. Si aceptas que los secesionistas que vivan en un lugar de España como Cataluña o el País Vasco, sea justo que paguen menos impuestos que quienes viven en Huelva, en Badajoz o en Pontevedra, no vayas a la manifestación.

Si estás convencido de que Alfonso Guerra, y Felipe González, Emiliano García Page, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, Javier Lambán, y tantos otros socialistas, se han vuelto fachas, y por eso protestan ante el desgüace de la Transición del 78, que todavía se estudia en varias universidades del mundo, no vayas el domingo.

Y, si lo que algunos tememos se cumple, a lo peor ya no se te plantea la duda ante ir o no ir, porque puede que esté prohibido. Entre otras cosas, gracias a tu indiferencia.

