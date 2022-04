Luis del Val: “En el ruedo está la verdad seca de la vida y de la muerte, del valor y de la auténtica gloria”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el triunfo, de Puerta del Príncipe, del diestro Daniel Luque en la Real Maestranza de Sevilla en la tercera de abono de la Feria de Abril:





















Ayer, en la Maestranza, me pareció verte detrás de unas gafas verdes, no sé si antes o después de que El Fandi demostrara que la fuerza de la gravedad bahía huido de Sevilla, y se podía nadar por el aire con dos palos sujetos en la punta de los dedos, delante de la cara de un toro. No pretendo competir con Sixto Naranjo, cronista taurino de esta emisora, pero los seis pares de banderillas de El Fandi fueron una danza donde, por dos veces, el violín invisible, a la media vuelta, soltó los acordes de la magia sobre unas cuerdas que parecían haber bajado del cielo.

Y, luego, la elegancia de Perera, ese clasicismo que te hace perderte en el calendario, e ignoras si es hoy o el siglo pasado, pero sabes que ese pase no tiene un reproche, ni una mácula.

Hasta que llegó Luque, que recibió al toro con sospechas, ningún adorno, como si estuviera en una tienta, y así siguió hasta llegar a la muleta, desconfiando de la fiera, y a pesar de todo ahormándola, como un domador de almas que recondujera a un alumno díscolo, y llegó el reconocimiento del público, hasta que, en un arrebato del toro, quedaron en evidencia que las sospechas de Luque eran fundadas, y su cuerpo parecía un pelele manteado, que subía y bajaba entre las navajas de los cuernos.