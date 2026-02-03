Laporta eleva el tono contra el arbitraje y la televisión del Real Madrid: "Vi que el Rayo salió muy perjudicado"

En las horas previas al duelo de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha cargado con dureza contra el estamento arbitral. El máximo dirigente azulgrana ha criticado la actuación en el reciente partido entre el Real Madrid y el Rayo, asegurando que vio cómo el conjunto vallecano "salió muy perjudicado de ese partido".

Momento del penalti de Mendy a Brahim en el Real Madrid-Rayo

Un arbitraje polémico

Laporta ha enumerado varias de las acciones que, a su juicio, perjudicaron al Rayo. El presidente ha destacado que "el partido se alargó cuando estaban empatados 10 minutos", además de señalar la concesión de "un penalti en el último minuto". En su opinión, "el penalti siempre es opinable, y hay penaltis que no los quitaría porque creo que no son".

A pesar de sus críticas, ha querido añadir que lo dice "en sentido constructivo", y ha afirmado que no tendría problemas en admitir un error a favor de su equipo: "También a veces pasa a nuestro favor, y lo reconocería igual".

EFE Momento de la expulsión de Díaz de Mera a Pathé Ciss en el Real Madrid-Rayo

La televisión del Real Madrid, en el foco

El presidente del Barça ha vinculado directamente estas decisiones arbitrales con la presión mediática que ejerce el Real Madrid a través de su canal de televisión. Ha señalado la contradicción de que los favores arbitrales ocurran en un club "que tiene una televisión que se dedica a explicar cosas fuera de lugar y a decir que los árbitros les perjudican constante y permanentemente".

De forma irónica, Laporta ha lanzado una pregunta directa al canal del club blanco: "¿Qué está diciendo ahora la televisión famosa que dice que todos los árbitros perjudican a su equipo?". El presidente ha concluido su intervención con una contundente reflexión, afirmando que el canal "no ha analizado nada de esto. Bueno, pues, que se lo hagan mirar".