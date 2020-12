Luis del Val: “Entre disparates, extravagancias y desatinos están convirtiendo España en un parvulario"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en la gestión del Gobierno sobre la pandemia esta Navidad

Es un disparate que España, que exporta científicos, no disponga de un gran comité de expertos, o sea uno donde no figure ninguno de la treintena de españoles conocidos y respetados en todo el mundo.

Es una extravagancia que el Gobierno no disponga de una política de Estado, y sean las autonomías las que dicten las normas, como si se tratara de la caza, donde en España cada perdiz debe saber geografía autonómica y cada cazador sacar una licencia diferente, y cada pino tener su parque de de bomberos.

Es una necedad que en Madrid se pueda pasear hasta la una de la madrugada y en Tarragona le multen a un transeúnte por andar por las calle a las diez y media de la noche.

Es un desatino que el Gobierno no haya apelado al sentido común de los ciudadanos, en lugar de dejar esta verbena de horarios y prohibiciones, que todavía están sin concluir a tres días de la Nochebuena, y donde, sin fundamento científico alguno, se habla de seis, de ocho o de diez personas; de que los niños cuentan o no cuentan, o de que tres niños de seis años como pesan veinte kilos cada uno, equivalgan a la tía Raimunda, que es bajita y pesa sesenta, o cualquier otra arbitrariedad semejante.

Y ya, como es tan sencillo prohibir, la última tontería contemporánea viene de Andalucía, donde van a exigir un carnet de coronavirus para ir a ver un partido de fútbol. ¿Y por qué no un certificado de buena conducta, no sea que insulten al árbitro? ¿O por qué no prohibir la entrada en los restaurantes a los obesos, porque dicen que son personas de riesgo?

Entre disparates, extravagancias, necedades y desatinos están convirtiendo España en un parvulario, y no nos tratan como ciudadanos, e improvisan, porque como somos unos mocosos no nos vamos a enterar. Un poco de respeto, por favor. Siempre habrá gamberros y transgresores, pero no animen con medidas que ofenden nuestro sentido común. ¿Meterán en la cárcel a una familia con los niños dormidos en el coche porque circulen pasada la medianoche del 24? ¿Entrará la Policía a un domicilio porque se han hayan juntado ocho personas? Afortunadamente para nosotros, no somos ni tan absurdos ni tan irresponsables como quienes nos gobiernan.