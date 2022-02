Luis del Val, en el Día de San Valentín: "No voy a decir “te quiero”, porque lo sabes"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la festividad del día, San Valentín:

"No voy a decir “te quiero”, porque lo sabes. Llevamos tantos años andando por los senderos de la vida, que sería una obviedad repetir algo que no es un acuerdo, ni una constancia, sino esos lazos que hacen gavillas con las emociones de dos personas, esos lazos que anudan las cajas donde guardamos canciones y lágrimas, el paso a dos del ballet clásico, porque, a veces, en el día a día, casi es obligatorio andar de puntillas.

No voy a decir “te quiero” porque lo sabes, y por eso pronuncias un nombre y nos asoma una sonrisa, o remedas la frase de alguien que ya no está con nosotros, y compartimos una mueca de nostalgia, un suspiro que se marcha a otro tiempo que no volverá, porque hay amigos y personas y familia que se marcharon para siempre.

No voy a decir “te quiero” porque lo sabes, y con nadie podré pronunciar una frase que evoque el mismo momento, idéntica situación, y que haya sido interpretada en decenas de ocasiones, no porque nos repitamos o seamos pobres en peripecias, sino porque en el baile del paso a dos, cuando dejamos de estar de puntillas, ponemos los pies en el suelo y sabemos sujetarnos el uno al otro, que es también una manera de sujetar los muchos bailes del pasado.

No voy a decir “te quiero”, porque lo sabes, y es tan natural como cuando aparece el sol cada mañana, y tan alegre como cuando se destapa con una onomatopeya el corcho de la botella y, recién abierta, el zumo que ha dormido en la bodega está dispuesto a despertarnos las sonrisas.

No voy a decir que “te quiero” porque lo sabes, y es que llorar y reír juntos, y durante tanto tiempo, forma una argamasa de cal y canto, que sólo puede destruirse con un enemigo exterior que viniera con armas o con el ataque de una locura inesperada.

No voy a decir te quiero, porque sabes que mis dos mejores novelas las escribimos juntos, y ya han cumplido los cuarenta, y puede que tú escribieras más que yo, pero los dos me lo perdonan, y tú lo justificas.

No, no voy a decir “te quiero”. Sería tan vulgar como hablar de la humedad del agua, y nunca has sido vulgar, por eso, por eso, por no ser vulgar también te… pero no voy a decirlo… porque lo sabes".