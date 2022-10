Luis del Val: “Cuando este Gobierno pone la vista en un sector, termina por hundirlo”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las acciones que lleva a cabo el Gobierno y que terminan mal:









He llegado a una conclusión desazonante, y es que, cuando este Gobierno, pone la vista en un sector, y comienza a llenarlo de halagos, termina por hundirlo. ¿Recuerdan que, hasta hace bien poco, los autónomos veníamos a ser las reinas de todas las fiestas? No había ministro que no llenara de alabanzas a los autónomos, luchadores contra la crisis, apoyo de la economía, valientes que arriesgan sin temor, ejemplo en la madre patria… perdón que a estos ministros lo de la madre patria les suena a facha y prefieren decir Estado de las autonomías, que en vez de levantar a la emoción parece que estás leyendo el Boletín Oficial del Estado. Bueno, había días en que me levantaba por las mañanas, me miraba al espejo, y me daba golpes en el pecho como un gorila diciéndome: “Enhorabuena, eres un autónomo”. Bueno, ayer estuve tomando un vino con un autónomo, nos contamos lo que nos han subido los impuestos, nos pusimos tristes, y no nos abrazamos para acompañarnos en el sentimiento, porque igual por el bar había una forofa la de Ley Trans y venía a casarnos.