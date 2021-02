Del Val, sobre el apoyo de Amnistía Internacional a Putin: "Navalny ha hecho más por los derechos humanos"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en Amnistía Internacional y sus apoyos:

"Alexei Navalny, el hombre que estuvo a punto de morir envenenado por orden de Putin, ha hecho más por los derechos humanos de los rusos que Amnistía Internacional en los últimos veinte años. Después de estar al borde de la muerte, Alexei Navalny tuvo el coraje de volver a Rusia, sabiendo que el tirano lo metería en la cárcel, y el antiguo sicario de la KGB no se inmutó ante el acto de valentía y, efectivamente, lo metió en prisión. Ahora, Amnistía Internacional acude en socorro de Putin, el jefe de los envenenadores, y declara que este ejemplo de valentíano es un preso de conciencia, basándose en que hace no sé cuántos años parece que dijo algo que incitaba al odio sobre los inmigrantes. Amnistía Internacional podría declarar que el envenenamiento forma parte de la libertad de expresión, y le falta un centímetro, porque al violento delincuente llamado Hásel, que está en la cárcel por asaltar sedes de partidos políticos legales, agredir físicamente a periodistas, no pagar multas y amenazar de muerte, lo considera un perseguido, encarcelado porque España no le permite su libertad de expresión.

Hace años que mi mujer y yo dejamos de pagar las cuotas que mansamente abonábamos a Amnistía Internacional, cuando nos dimos cuenta de que esta organización tiene un juicio diferente, según el perseguido sea de derechas o de izquierdas. Como dijo con toda la razón Ricardo García Damborenea, cuando era secretario de los socialistas vascos: “No he visto a Amnistía Internacional preocuparse por los derechos de una sola víctima del terrorismo (...) sin embargo, son capaces de alborotar a redoble de tambor si a un terrorista, que tiene catorce muertos a la espalda, un guardia civil le da una bofetada”.

No es que yo sea partidario de que los guardias civiles les den bofetadas a los detenidos, que es rarísimo, pero refleja muy bien la escandalosa parcialidad de Amnistía Internacional. Navalny, encarcelado tras sobrevivir a su intento de asesinato, está donde se merece, y el violento Hásel, en cambio, debería salir a la calle. Sigan pagando las cuotas, sobre todo si son partidarios de la injusticia. Amnistía Internacional no les defraudará".

