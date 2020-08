El opositor ruso Alexei Navalny, en estado grave tras ser presuntamente envenenado en un avión

El opositor ruso Alexei Navalni ha sido hospitalizado de urgencia en la ciudad de Omsk después de haber sido presuntamente envenedado con una toxina en su vuelo de vuelta a Moscú desde la ciudad siberiana de Tomsk, según han anunciado este jueves miembros de su entorno.

"Navalni regresaba esta mañana de Tomsk a Moscú. Se sintió mal durante el vuelo. El avión aterrizó de emergencia en Omsk. Alexei tiene una intoxicación. Vamos en ambulancia a un hospital", ha informado la portavoz de su fundación, Kira Yarmish, en Twitter.

El portavoz, que ha precisado que el opositor "está inconsciente", ha supuesto que "habría sido envenenado con alguna sustancia añadida a su té, lo único que tomó por la mañana". "Los médicos dicen que la toxina se asimiló más rápido con un líquido caliente", ha añadido, según recoge la agencia rusa Sputnik. Posteriormente, Yarmish ha indicado que "Alexei está en la UCI".

Un usuario de Twitter ha compartido una imagen de una historia de Instagram de otro usuario, en la que se ve a Navalny bebiendo el té junto al mensaje "Buenos días, Alexei".

Here's Navalny drinking the tea in the Tomsk airport. The same person also published a video of Navalny screaming in pain in the toilet, which I won't link to pic.twitter.com/OaDeZTqesj