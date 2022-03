Del Val: "Siguen los nombramientos prescindibles como el de embajador para la Crisis de la Covid 19"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los cargos nombrados a dedo por el Gobierno que son más que prescindibles:









"El presidente de Mercadona sacará pecho, porque en plena crisis ha aumentado su plantilla, pero la Administración ha creado 220.000 empleos en el último año, y en plena pandemia. La diferencia está en que mientras los sueldos de los empleados de Mercadona los paga la empresa, los sueldos de los empleados públicos los pagamos los contribuyentes. Ya son unos tres millones y medio de empleados públicos en España. Todos no los ha creado Sánchez, porque hay ayuntamientos y autonomías que, en plena crisis, también crean nuevos puestos de trabajo, algunos necesarios y otros discutibles.

El último puesto de trabajo ha sido adjudicado a don Borja Cabezón, nombrado embajador para el cargo de “misión especial para la Crisis Internacional de la Covid 19 y la Salud Global”. No, no es médico. Tampoco es diplomático, porque el ministro de Asuntos Exteriores, que sí es diplomático de carrera, tiene renuencia a nombrar embajadores a sus compañeros. Pero es del PSOE, y eso para una embajada siempre es una garantía. Le deseamos suerte. No la tuvo, cuando quiso ser diputado en la Unión Europea y no le incluyeron en las listas; tampoco, cuando quiso ser alcalde de Majadahonda y perdió las elecciones; y lo mismo le ocurrió como coordinador de la campaña de Ángel Gabilondo frente a Isabel Ayuso. Tampoco fue tenida en cuenta su aspiración a dirigir la Casa de América, pero, por fin, le llega esta embajada, y nos alegramos por él y lo sentimos por los diplomáticos de carrera. Estamos en una situación económica crítica, pero el Gobierno sigue creando puestos de trabajo innecesarios.

Al presidente del Gobierno, que le gusta estar solo en bodas y bautizos, pide un pacto con la oposición para compartir este funeral económico. Y siguen los nombramientos prescindibles, mientras ha bajado un dos por ciento la plantilla de médicos en España, y la atención primaria está desbordada. Un diagnóstico tardío es causa de agravamiento de la enfermedad y, a veces, del fallecimiento del enfermo. Pero no se aumentan las plantillas de médicos, mientras las de asesores y las de embajadores chusqueros están a reventar. Si Feijó pacta acuerdos, y sigue este desfile de amiguetes con cargo al Presupuesto, tendremos libertad para decir que Feijó es tonto. Esperemos que no nos dé ocasión para decirlo".

