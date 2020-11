Del Val: “Que este es otro PSOE, lo sabe Adriana Lastra y millones de votantes de los socialistas”

Luis del Val ha puesto el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en las palabras de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra sobre los socialistas históricos:

"Como la Radio es un medio de servicio público, quisiera llamar la atención de los amigos, compañeros y conocidos de Adriana Lastra para que procuren, por todos los medios, que ella no se entere de que el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, sigue escribiendo a los 84 años; que el gran pintor, Antonio López, continúa pintando con la misma edad; o que uno de los cardiólogos más famosos del mundo, Valentín Fuster, cumplirá 78 años dentro de un par de meses, y sigue trabajando. Hagan todo lo posible por ocultarlo, no sea que doña Adriana Lastra sufra algún trastorno si se entera, puesto que, al rebatir a Rodríguez Ibarra, que había mostrado su náusea porque el PSOE llegara a acuerdos con Bildu, aportó un argumento contundente e irrebatible: no le dijo que no tuviera razón, sino que era viejo, de otro tiempo, y, por tanto, está fuera de onda. Si Rodríguez Ibarra le parece que ya no tiene edad de opinar, al cumplir los 72 años, qué podrá sucederle si se entera de que Vargas Llosa o Antonio López, no solamente opinan, sino que siguen trabajando con 84 tacos. Por favor, por favor, que no se entere, no vayamos a tener un disgusto.

Y, además, tiene razón doña Adriana en que esto es otro PSOE y otros los que lo dirigen. Es cierto. No solamente se ha dado cuenta ella y Rodríguez Ibarra, sino millones de votantes de los socialistas. Se nota la diferencia. Por ejemplo, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se afilió al PSOE, cuando ya había resuelto su vida laboral, cercano a los treinta, mientras doña Adriana se afilio a los 18 años en las Juventudes Socialistas. Él fue profesor universitario, y lector de español en el Liceo Clemençeau, en tanto doña Adriana no termina la carrera universitaria. Don Juan Carlos ha trabajado en diversas instituciones pedagógicas, mientras doña Adriana sólo lo ha hecho en el PSOE y algún rato en la peluquería de su madre. Sí, es otro PSOE. Salta a la vista, cuando comparas a Rodríguez Ibarra con Adriana Lastra. Enseguida te das cuenta. Menos mal que, con la nueva Ley de Eutanasia que prepara este SanchiPSOE, igual se libran de estos veteranos socialistas, que todavía no han tenido la gentileza de morirse, yel nuevo PSOE suelta el lastre que tanto les lastra".

