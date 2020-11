Alfonso Guerra pone en su sitio al Gobierno tras el pacto con Bildu: "Es despreciable"

Este lunes, Alfonso Guerra ha acudido a 'La Hora de La 1' para hablar de los temas de actualidad con Mónica López, haciendo hincapié en la gestión del gobierno ante la pandemia, el catalán en la enseñanza y en el pacto con Bildu.

El ex vicepresidente del Gobierno no ha tardado en explotar contra las últimas decisiones de Pedro Sánchez. En primer lugar, el invitado se ha mostrado especialmente indignado con el acuerdo con Bildu, lo que ha definido como algo "absolutamente despreciable". Asimismo, considera que es "absurdo" el "apartamiento del castellano en Cataluña".

"Absolutamente despreciable el acuerdo con Bildu", ha declarado Guerra nada más mencionarse este hecho. "Estoy en las antípodas del PP, pero si me preguntan entre PP y Bildu, estoy más lejos de Bildu", ha agregado tras reconocer que "el problema" del Partido Popular es que sus decisiones sobre "la dispersión de los presos" de ETA "se hace por un intercambio de votos".

A raíz de esto, el ex político ha recordado "las personas que han cometido cosas graves": "Ciudadanos y PSOE, cometieron un error gravísimo", ha comenzado diciendo. "A mi parecer, sobre la decisión de Ciudadanos, sostener una alianza con Bildu, PSOE y Podemos, no es una medida democrática", ha declarado tras calificar a este tipo de alianzas como algo "antinatural": "Veremos si esto se puede soportar, ya que hay actos simbólicos que afectan mucho a la ciudadanía".

Acto seguido, ha reconocido que habría preferido que la dimisión de Rajoy y que hubiese seguido gobernando el PP antes de que hubiese triunfado la moción de censura de Sánchez: "Cuando la moción de censura, Rajoy, en vez de irse de copas, debería haber dimitido y nos habría ahorrado muchos problemas".

Además, ha opinado sobre el papel del Partido Popular durante la pandemia por coronavirus. "Yo creo que el PP no encaja bien las cosas. Utilizan los términos tan gruesos, que luego se quedan sin operativos. Deberían ser mas cuidadosos", ha comentado a la vez que confesaba que "nadie sabe bien que hacer con esto de la pandemia. Ni en el terreno político ni en el científico".

"La gestión no es floreciente, ni aquí ni en ninguna parte, pero aquí tenemos un añadido. Como España está tan descentralizada, se pide el mando único. Hay una situación un poco rara", ha declarado.

"Este es un país que no se plantea las cosas porque no hay ni una voz que haya dicho como sugerencia: 'no habría que plantearse que la sanidad pública no debería estar tan fragmentada como la que tenemos en España'. Deberíamos replantear que se puede hacer, tener alguna coordinación. Porque luchar con una pandemia haciendo cada uno una cosa...", ha agregado.

"El apartamiento del castellano en Cataluña"

"La lengua oficial en Cataluña es el castellano y la co oficial la lengua catalana. Se han ido tomando decisiones de manera que el castellano ha sido eliminado de la enseñanza, incluso se han puesto multas a los comerciantes por poner rótulos en español", ha dicho Guerra, dejando ver que no está de acuerdo con lo que plantea la ley Celaá. "El español se va a tratar como una lengua extranjera en España, esto es un absurdo", ha añadido.

Antes de dar por finalizada la entrevista, ha querido lanzar un ataque contra "la izquierda reaccionaria": "Cuando se critica algo a la izquierda, enseguida responden, siempre es: '¿Tú que quieres? ¿Qué gobierne el PP ? ¿Eres facha?'. Por eso hay menos critica, porque responden con ataques al PP. Es lo que hace Podemos, la izquierda reaccionaria", ha concluido.