Del Val: "¿Por qué se ha metido Pedro Sánchez en este barrizal?"

Luis del Valpone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en la reforma del CGPJ que planea el Gobierno:

"Los jueves son días tranquilos para los periodistas, porque los miércoles se celebra la berrea en el Congreso de los Diputados, y de allí siempre sale algo que evita discurrir. En la berrea no se arregla ninguno de los problemas que más preocupan a los españoles, pero a los que se dedican al periodismos les arregla la jornada siguiente. Ayer, sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de tres ministros que -¡oh casualidad!- son jueces. Ni el ministro de Justicia, ni el ministro de Defensa, ni el ministro de Interior estuvieron presentes. Hablo de tres ministerios con peso en cualquier gobierno, no el de esa chica que ha llegado a ministra. Y su ausencia y su silencio fue más estrepitosa que la berrea habitual, porque les daba vergüenza a asistir a una defensa de un cambio tramposo de leyes que allanará el camino para convertir a los jueces, en un futuro próximo, en borregos serviles de un partido, si quieren ascender en su carrera. Ni Margarita Robles, ni Juan Carlos Campo, ni el antes Grande, y ahora más bien pequeño Marlaska, se atrevieron a estar presentes en el disparo que se prepara para acabar con lo poco que queda de la independencia judicial, y un futuro en el que el presidente del Supremo podría ser Baltasar Garzón y de Fiscal General doña Dolores, claro, no iban a cambiar.

¿Por qué se ha metido Pedro Sánchez en este barrizal?

Su ausencia, además, se vio corroborada porque hasta en la Unión Europea se dieron cuenta de lo que ocurría, ante el aviso de Polonia, amonestada por algo bastante parecido, y mira que en la Unión Europea les cuesta enterarse de los asuntos domésticos. Y surgen dos problemas. El primero es que no le puedes soltar a la Unión Europea que son unos fachas, que es el argumento intelectual de este Gobierno, cuando alguien se opone a que se haga lo que les pase por debajo del arco del triunfo de faldas o pantalones. Y, el segundo, es que se pueden retrasar esos préstamos que tanto espera este Gobierno para hacer de Papá Noel. ¿Por qué se ha metido Pedro Sánchez en este barrizal? Por prudencia. Por prudencia, sí: para proteger a su vicepresidente, porque si organizó tanto lío sólo con un teléfono, qué follón no le podría organizar mañana si tuviera que abandonar la vicepresidencia, después de saber lo que debe saber, siendo especialista en cloacas".

