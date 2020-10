Luis del Val: "¿Algún juez le dice a Maduro lo que tiene que hacer?"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en las decisiones que, por nuestro bien, toman Pedro Sánchez y sus ministros:

"El ministro de Sanidad, excelententísimo señor don Salvador Illa Roca, sin vergüenza, sin empacho, ha exigido muchos menos muertos que los que exigió hace muy pocos días a la comunidad de Madrid para quitar el estado de alarma, y ha suscitado un montón de críticas, a mi parecer injustas. Porque don Salvador Illa, sin vergüenza, sin ningún apocamiento, cambia las reglas por el amor que les tiene a los madrileños. Y don Salvador Illa, sin vergüenza y sin cortedad, no toma la misma medida con Navarra, no porque no quiera a los navarros, sino porque los conoce -estudió allí en el IESE- ysabe que los navarros son muy fuertes, y pueden aguantar lo que los madrileños no aguantarían. Y mira que aguantamos los que vivimos en Madrid. Más aún, a mi me gustaría que, con esa valentía que le caracteriza, y en prueba de su afecto por Madrid, cualquier día anunciase don Salvador Illa, sin vergüenza y sin timidez, que en Madrid no se levante el estado de alarma hasta que la presidenta no resucite a algún muerto de aquí a las navidades. Sin vergüenza, por supuesto.

¿Algún juez le dice a Maduro lo que tiene que hacer?

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Excelentísimo señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón, también sin vergüenza, y sin retraimiento, va a nombrar a los jueces que le parezcan más simpáticos por nuestro bien, y para que esos jueces, que no comprenden el inmenso bien que nos hace y nos quiere hacer, dejen de ponerle palitos en las ruedas y vayan a su aire, cosa que no sucede en países a los que nos vamos a equiparar como Cuba, Venezuela o Corea del Norte. ¿Algún juez le dice a Maduro lo que tiene que hacer? ¿Hay jueces que le pongan pegas al partido comunista de Cuba? ¿Conoce alguien que un juez de Corea del Norte se le haya subido a la oronda barriga de Kim Jong Un para explicarle que algo no debe hacer?

Es legítimo que Pedro Sánchez, sin vergüenza y sin encogimiento, quiera culminar la tarea emprendida de reformas. De momento, somos el país de todas las economías prósperas con más deuda, con más caída del PIB y con más paro. Pero estoy convencido de que Pedro Sanchez, sin vergüenza y sin debilidad, irá dejando sin efecto esas garantías que nos impiden ser un auténtico país progresista".

