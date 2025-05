La sorprendente anécdota que Paco González recordó de José Ángel de la Casa: "Se hizo un silencio..."

Publicado el 06 may 2025, 21:16

Paco González quiso dedicar dos minutos del Tiempo de Juego de este martes, día del Inter-Barcelona de la Liga de Campeones, para recordar ante todos los oyentes a José Ángel de la Casa, el legendario periodista deportivo de RTVE fallecido en la madrugada del lunes a los 74 años de edad.

El director de Tiempo de Juego habló de De la Casa como "un maestro, una referencia, un tipo entrañable, muy amigo, muy educado".

González recordó el momento en que le conoció de la mano de Roberto Gómez, en un AVE a Sevilla: "Yo le saludé como quien saluda al Papa, por poner un ejemplo. Me refiero a alguien súper amable, súper majo, con un respeto como si fueras alguien de la profesión".

"Todo lo que han escuchado o leído de él es verdad: educado, referente, amable, señorial, todo. Magnífico, muy profesional, siempre para todo", resumió antes de compartir una anécdota, cuanto menos, sorprendente dado la imagen de periodista serio que solía desprender, en un viaje con otros compañeros periodistas.

Coincidió Paco González con José Ángel de la Casa en un desplazamiento en un autobús para la prensa "en Copenhague, creo", matizó: "Yo estaba pegado a él. Y José Ángel no era como el resto de los periodistas deportivos, unos zafios, borricones que decimos cualquier barbaridad. Y de repente dice: 'Pues en esta ciudad me he hinchado yo a hacer el amor'".

La reacción inmediata del resto de periodistas provocó "un silencio allí... Todo el mundo diciendo que este hombre tiene una vida oculta. Nos quedamos mirando y dice: 'Sí, hombre, es que pasé aquí la luna de miel'".

González concluyó con una carcajada y recordando lo maravilloso que era De la Casa: "Era para aprender de él cada comportamiento de la vida", dijo antes de mandarle "un beso muy grande, donde estés" y un sentido mensaje de despedida: "Te seguiremos queriendo siempre".