Del Val, a Pablo Iglesias: “Su egolatría le hace creer que es más importante que dos periodistas asesinados”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las amenzas que están recibiendo los candidatos en Madrid:

"Debo confesar que me he alegrado de que la carta amenazante, con balas dentro, detectada en la oficina de Correos de San Cugat del Vallés, fuera dirigida a Isabel Díaz Ayuso.

Me he alegrado mucho. Entiéndanme: aborrezco la violencia, incluidas las amenazas, y no me gusta que las sufra nadie; además, no tengo especial simpatía ni antipatía por la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque no la conozco, pero es que, cuando la escuché en El Cascabel decir que a estas cosas no hay que darles demasiada importancia, suspiré aliviado y me imaginé, por un momento, que la carta con balas la hubieran dirigido a la chica esta que su marido, el antiguo vicepresidente, colocó de ministra, y mi alegría casi me lleva a tomar una bebida espirituosa.

Renuncié, porque me ha dicho el doctor Bufalá que no beba por las noches, pero a punto estuve, porque la alegría que me inundó fue tremenda. ¡De la que nos hemos librado, si la dirección postal hubiera sido esa ministra! La tabarra del heteropatriarcado, les fascistes, las fascistas y los fascistos, hubieran dado para toda la semana, y con fotos ampliadas de las balas, como la de la navaja de la ministra de Turismo, que tiene una hoja de diez centímetros, pero la ves reproducida y parece un machete. Y menos mal que esto termina el martes, porque con la fiebre de los sobres amenazantes, allá hacia el verano, los que no hubiéramos recibido una carta, ni siquiera con un cortaúñas dentro, estaríamos frustrados, con ese molesto sentimiento de saber que eres un mindundi.

Claro que el marido de la chica esta, el que quiere derrocar la monarquía parlamentaria, se ha quejado de que el Rey no haya salido a defenderles. Bueno, vamos a ver, una vez el Rey incluso llamó a José María Aznar, pero no porque fuera conservador, sino porque Aznar se libró, por un par de segundos, de un coche bomba cargado con 40 kilos de amonal. Aún así, hubo 19 personas heridas, cubiertas de sangre, no de ketchup. Mire usted, señor estalinista, los sobres con amenazas se reciben todos los días. Ayer murieron dos periodistas, y tampoco el Rey dirá nada. No es que le discrimine a usted, es que la egolatría le hace creer que su sobre con balas es más importantes que la vida de dos periodistas, esos profesionales a los que usted, por cierto, suele amenazar".

También te interesa

Luis del Val: “Al Gobierno solo le importa los que les votan, el resto somos un hatajo de fascistas"