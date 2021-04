El motivo por el que la productora de David Beriáin, periodista asesinado en Burkina Faso, se llama 93 Metros

El periodismo español está de luto este martes. Los dos periodistas españoles que fueron secuestrados este lunes tras sufrir un ataque en el este de Burkina Faso, han sido asesinados, según ha informado, a falta de una confirmación oficial de las autoridades del país, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. El suceso ha ocurrido en la zona de Pama, donde individuos armados emboscaron a una patrulla de efectivos burkineses contra la caza furtiva, en la que iban empotrados los periodistas españoles.

Los periodistas asesinados son David Beriáin y Roberto Fraile, que se encontraban en Burkina Faso realizando un documental contra la caza furtiva en el país africano. Los españoles se encontraban "en paradero desconocido" desde este lunes en Burkina Faso. Los medios locales han apuntado a que habrían sido secuestrados durante un ataque registrado en el sureste del país.





David Beriáin (Artajona, Navarra, 1977) era el director de la productora 93 Metros desde su fundación en 2012. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, era reportero y director de documentales, con trabajos tan afamados como Percebeiros (finalista al Goya), Afganistán, Españoles en la ratonera; Congo, tierra violada; Los guardianes de Chávez y Baby Sicarios.

Las reacciones en redes sociales ante el asesinato de los periodistas

Amigos, profesores, profesionales, conocidos y desconocidos se han pronunciado ante el asesinato de David Beriáin y Roberto Fraile: "Llevo llorando varios minutos", "un periodista de los pies a la cabeza", "para lo que queráis", "periodismo de un nivel superior", "deja una profunda herida en el corazón"... Miles de personas lloran la muerte de los dos periodistas españoles que fueron secuestrados este lunes.

Llevo llorando varios minutos.

Han asesinado a mi gran amigo David Beriáin y a Roberto Fraile. Estaban trabajando en Burkina Faso.

Un abrazo enorme su familia y a sus compañeros de @93metros. pic.twitter.com/I1CQEbZRT3 — MAJ (@majimeno) April 27, 2021





Te has ido como lo que siempre fuiste: un periodista de los pies a la cabeza. Un orgullo haberte tenido primero como alumno, luego como modelo y, para siempre, como amigo. Descansa en paz, David Beriáin. pic.twitter.com/3ny1IBPYJa — Ramón Salaverría (@rsalaverria) April 27, 2021





Este hombre me salvó de las garras del bachillerato. Este vídeo fue mi banda sonora esos años. Hizo el sueño del Periodismo más cercano en cada día de espera.

Hace un año @DavidBeriain nos recibió a @BJN_44 y a mi y nos dio su número: "para lo que queráis"https://t.co/Cy9Cv6DJT4 — Blanca Basanta Vázquez (@blancabv_98) April 27, 2021





Periodismo de un nivel superior. Tantas veces jugándose el tipo para que viéramos lo que, a menudo, no vemos o no quieren que veamos. DEP. https://t.co/pm6wKzCGzf — Jesús Cintora (@JesusCintora) April 27, 2021





Con tristeza, conocemos la noticia de la muerte de David Beriain y Roberto Fraile en Burkina Faso. David formaba parte de nuestra familia y la noticia deja una profunda herida en el corazón de nuestro equipo. Nuestros pensamientos están con las víctimas así como con sus familias. pic.twitter.com/qr9XDgtaSG — DMAX España (@DMAX_es) April 27, 2021





Su productora, 93 Metros, está especializada en grandes formatos documentales y en “encontrar y contar grandes historias que reflejan la realidad más radical, intensa y emocionante”. La revista cultural y de cuestiones actuales de la Universidad de Navarra, 'Nuestro Tiempo', entrevistó en 2017 a David Beriain. En aquel momento explicó qué le llevó a "bautizar a la productora con el nombre de '93 Metros'

"Mi productora se llama 93 Metros porque la fundamos cuando mi abuela murió. Mi abuela Juanita era la matriarca de los Beriain. Murió con 98 años dejando tras de sí una huella de cariño y de entrega espectacular. Todos le teníamos devoción, con todo el sentido del nombre, y a mí, por ser el periodista, me tocó escribir unas palabras. Y noventa y tres metros es la distancia que hay entre la que era la puerta de su casa y el banco de la iglesia donde ella rezaba. No salía de ahí nunca. Jamás", confesó David Beriáin.

También, ha remarcado una frase que muchos periodistas tienen en mente, sobre todo, en un día como hoy: "Por eso nos llamamos así, porque no nos olvidamos nunca de que a veces la historia más grande está en el lugar más pequeño. Hacemos historias grandes, épicas, de esas que importan, en sitios exóticos. Lo que pasa es que a los imbéciles como yo nos resulta más obvio contar una historia cuando nos explotan las cosas a los lados. Solo hay que darse cuenta de que a la vuelta de la esquina hay algo que contar. No hay historias pequeñas: hay ojos pequeños".

Además, ha concludio la respuesta confesando que a su abuela "le sobraron noventa y tres metros para encontrar su verdad. Yo he andado por más de noventa y tres países, y todavía no he conseguido hacer nada".