Luis del Val: “Al Gobierno solo le importa los que les votan, el resto somos un hatajo de fascistas"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el protagonismo del Gobierno en la campaña electoral madrileña y la ‘vuelta al fascismo’:

Audio

La ministraReyes Maroto tiene una sólida formación, y es de los pocos miembros del Consejo de Ministros que en la empresa privada han tenido una nómina superior a la que cobra ahora. Por eso mismo, compruebo que el poder de los dirigentes de la campaña electoral del PSOE es enorme y la han obligado a exhibir las fotografías de la navaja enviada por un enfermo mental. Me extraña menos el silencio de Echenique que, cuando a la diputada Rocío de Meer, en Sestao, le sangraron la ceja con una piedra se apresuró a informar que eso era ketchup y un bulo. En la mentalidad de este intelectual de cocinas de la señorita Pepis las pedradas a las personas de derechas son justas reacciones a la provocación de atreverse a salir de casa.

Audio

Pero a mí el sectarismo de Unidas PodemAs y la degradación del PSOE en esta campaña no me asustan demasiado, porque las elecciones sacan siempre lo peor de nosotros mismos. Lo que me asusta es contemplar al ministro de Interior y a la Directora General de la Guardia Civil, irse de campaña electoral. Exactamente igual que me escandalizaría si la ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, se fueran de mitin, pidiendo el voto para el PSOE. Ya sé que no están cometiendo un delito, pero tampoco soltar una ventosidad en una reunión lleva consigo la detención y poner al pedorro a disposición judicial, pero es una grosería. Si yo fuera guardia civil me sentiría avergonzado de que mi directora general, la que presionó a un coronel para que le contara investigaciones que los agentes sólo le pueden revelar al juez, anduviera de mítines pidiendo el voto para un partido. Y que mi ministro haya sido condenado por la Audiencia Nacional. Y me asusto, porque eso demuestra que consideran que España es un cortijo, que ellos son los dueños del cortijo, y que no diferencian su partido del Gobierno, y que sólo importan los que les votan o les sostienen en ese Gobierno, y que el resto de españoles somos un hatajo de fascistas que provocamos por no estar muertos o callados. Cállate, Ana Rosa Quintana. Cállate, Carlos Herrera; Cállate Federico Jimenez Losantos. Cállate Eduardo Inda. O aduláis al Frente Popular o sois reos de fascismo.

Audio

TE INTERESA

Luis del Val: "Pedro Sánchez ha dado con el gran problema: el avance del fascismo"