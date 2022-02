Del Val: "A miles de ciudadanos de Castilla y León no les importa nada el ombligo del PP, del PSOE o de Vox"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los ciudadanos de Castilla y León tras las elecciones autonómicas:









"Si yo viviera en un pequeño de pueblo de Zamora, como Granja de Moreruela, o de Valladolid, como Aguilar de Campos, y hubiera sembrado trigo en mis no muy extensos campos, estaría más pendiente de la meteorología y de sus vaticinios que de lo que piensen los partidos políticos en Ferraz o en Génova, o dónde sea, porque si no llueve, una vez que las urnas ya se han quedado vacías, puede que se queden vacíos los graneros.

Si yo viviese en León, y tuviera un pequeño comercio en la zona húmeda, comprobaría que lo que compro cuesta más cada semana y, por tanto, también lo que vendo. Y que España ocupe el primer puesto en la Unión Europea por ser el país que más ha subido el precio de la gasolina en el último año, me tendría preocupado.

Si yo tuviera una empresa mediana en el polígono industrial que hay a la salida, o a la entrada de Palencia, y un amigo me dijese que España puede ser también el país que menos va a crecer, que lo dicen todos los organismos serios, menos Nadia Calviño, procuraría ser prudente en mis pedidos y en mis ambiciones. A cientos de miles de ciudadanos de Castilla y Leónno les importa nada el ombligo del PP, del PSOE o de Vox.Les preocupa su vida diaria y sus perspectivas de futuro. Sólo piden que esa vida no se la compliquen.

Y si el PP está convencido de que Vox arroja unos olores nauseabundos, mientras los secesionistas del golpe de Estado, los comunistas que quieren que España sea como Cuba y Venezuela, y los asesinos salidos de la cárcel, huelen a Chanel número cinco, palabra de Pedro I, El Mentiroso, y se lo creen, pues sigan mareando a una perdiz que no va a servir ni para un estofado.

En la portada de El País, por cierto, se ve un portaaviones nuclear de Estados Unidos en el mar Adriático. Ya saben que Estados Unidos ha evacuado su embajada en Kiev, tan cerquita de los tanques rusos.La piel de los tambores de guerra se estremece. Pero no les distraigan a los del ombligo. Pedro Sánchez, que ha salido derrotado, dice que han perdido los otros. Y los otros se ven el ombligo tan bonito, que no quieren ninguna pelusa, y se les ha olvidado que la aritmética enseña a sumar. No es que sean de letras. Son de ombligo".

