Del Val: "No me extraña la queja de Pedro Sánchez. Nadie está a su altura"

En la imagen del día en "Herrera en COPE" de este miércoles 2 de septiembre, Luis del Val centra el foco de su mirada en la decepción que sufre cada día Pedro Sánchez por culpa de los españoles, en especial, de los madrileños:

"No es que presentara un tono quejumbroso, pero al presidente del Gobierno se le nota decepcionado, no con él, por supuesto, que lo está dando todo, sino decepcionado con los españoles. Tengo la triste impresión de que se ha dado cuenta de que no estamos a su altura. Y, de todos los españoles, quienes más le hemos defraudado hemos sido los madrileños, y, por tanto, los que más le preocupamos, como deja dicho él y su chambelán, el licenciado en Medicina, Fernando Simón, en cuanto se dirigen a un micrófono o a una cámara.

Tengo la desazonante impresión de que no hemos sabido interpretarle. Cuando nos animó a salir, con ese tono optimista que se reconoce en la grabación que se ha reproducido esta mañana, nos lo tomamos al pie de la letra, y ¡hala! de vacaciones, y a contagiar de manera irresponsable. A Franco le pasó exactamente lo mismo que a Pedro Sánchez, y no se cansaba de repetir, en la intimidad, que los españoles tendíamos a confundir la libertad con el libertinaje.

A ver cómo cambia a 47 millones de españoles

Si fuera al contrario, si fuera Pedro Sánchez el que no está a la altura de España, el problema tendrían una sencilla solución cambiando de presidente, pero siendo los españoles los que no estamos a la altura de Pedro Sánchez, el conflicto no es sencillo, porque lo más a mano que tenemos es despachar a los españoles y llenarlo todo de magrebíes, pero mover a 47 millones de seres humanos y reemplazarlos por otros no es tarea rápida y presentaría resultados insospechados. Por si fuera poco, además de que los españoles no estamos a la altura de Pedro Sánchez, en el Gobierno con más ministros de la reciente Democracia, no hay ni uno sólo que sepa sumar. Y Pedro Sánchez, que es, no licenciado en Economía, sino doctor en Economía, debe de estar desencantado de que a todos los ministros se les hayan pasado entre 16.000 20.000 cadáveres. Que no hablamos de algoritmos, ni de números complejos, sino de una simple suma. No me extraña su queja. Nadie está a su altura".

