Del Val: "Este Gobierno confunde la publicidad y la propaganda con la mentira"

Los inmigrantes y las mentiras del Gobierno sobre su situación son los protagonistas de la imagen del día de Luis del Valen "Herrera en COPE":

"Este Gobierno confunde la publicidad y la propaganda con la mentira y no son lo mismo. Hasta en la publicidad pura y dura hay unos principios donde está prohibida la publicidad engañosa.

Y es publicidad engañosa, decir a través de su portavoz que al Gobierno no le constan los vuelos irregulares de inmigrantes desde Canarias a la Península, porque le constan al Sindicato Unificado de Policía, a la Cruz Roja, a la COPE, y a alguna compañía aérea. Y me imagino que hoy le constará, al Gobierno en general, y al ministro de Interior en particular, el ridículo que están haciendo con el infantilismo de creer que, si los inmigrantes los vas desperdigando y no se ven hacinados en un campamento, ha desaparecido el problema. El problema comienza cuando los adolescentos y adolescentas del Gobierno creen que España se divide entre los buenos izquierdistas que sienten compasión por los inmigrantes y los perversos españoles de derechas que querrían que todos los inmigrantes se ahogaran en el mar. El estúpido maniqueísmo del buen marxista me lo denunció una apasionada chica en una ONG, de ideología conservadora, a raíz de unas declaraciones de un marxista vintage sobre la inmigración. “Estos idiotas no tienen ni idea de lo que es limpiarle el culo a un bebé, cuya madre no tiene fuerzas para hacerlo, y que unas pocas horas antes, creía que se ahogaría con él”.

España se divide entre los buenos izquierdistas y los perversos españoles de derechas

El problema tiene sus raíces en pretender que España se divida entre los aborrecibles capitalistas de derechas, que disfrutan viendo a una familia desahuciada, con los pocos muebles esparcidos en la calle, y los abnegados izquierdistas que son partidarios de prohibir los desahucios y dar barra libre a la okupación. ¿De verdad creen que todo el que no es socialcomunista no se le rompe el corazónal ver a una familia sin techo? Lo malo es cuando la okupación resuelve el problema con la muerte en un incendio, como ha ocurrido en Badalona, donde, por cierto, el Ayuntamiento quiso intervenir, pero los progresistas lo impidieron. Y hablando de Ayuntamientos, el bondadoso ayuntamiento de izquierdas de Madrid entregó 63 viviendas sociales; el perverso ayuntamiento de derechas parece que va a terminar cerca de 1.000 viviendas de alquiler para familias de economía maltrecha. Pero sigan ciegos empleando su tiempo en la propaganda, y dejen los muertos sin contar… pero no resucitan. Aunque puede que al Gobierno no le conste".

