Del Val: “Sr. Ábalos, si dice que Bildu es responsable y el PP tiene la culpa, ha perdido la vergüenza”

Luis del Valpone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en las declaraciones del ministro Ábalos que justifica el apoyo de Bildu a los presupuestos culpando al PP:

"Encuentro al ministro Ábalos tan satisfecho en la misión de explicar lo inexplicable, tan orgulloso de su misión de recadero para poner perfume a la fetidez que tengo que volver al lenguaje cervantino, quevedesco, ese que el pueblo entiende, y a ese verbo paradójico que sirve para describir el placer más intenso y la molestia más profunda. Y se lo digo, con humilde tono de súplica, en siete palabras: “Por favor, señor Ábalos, no nos joda”.

Es legal que ustedes pacten con Bildu. Es completamente legal, que reproduzcan, con exactitud, el Frente Popular de 1936, pero cuando dice usted, con la serenidad del embustero, que la culpa es del PP, porque los del PP son irresponsables, me parece tan esperpéntico, como si yo le aconsejara un gran porvenir como torero, siguiendo la tradición de su padre, porque milita usted en un partido que se va a cargar los toros, de la misma manera que Bildu va a cargarse el sistema democrático. Aparte de que tendría que adelgazar mucho, y tenga cuidado con la papada, que día a día, parece aumentar con sus mentiras, y no he conocido a ningún torero al que la papada le ocultara la corbata.

Los socialistas como mi paisano Lambán, no es que no entiendan nada, mentiroso ministro, es que viven en una tierra donde una bomba, puesta en la avenida de Cataluña de Zaragoza, arrojó a la calle una mezcla de cunas rotas, muñecas rotas y niños rotos que, segundos antes, estaban vivos. Y como los aragoneses no son ni tan listos como usted, ni tan mentirosos, y tienen memoria -memoria personal, auténtica, no esa sectaria memoria histórica del todo a cien- el señor Lambán siente repugnancia de militar en un partido que pacta con quienes organizan homenajes a los valientes gudaris que, con gran coraje, ponen bombas y matan a los hijos de los guardias civiles. Y ustedes se han asegurado permanecer en Moncloa, gracias a la ayuda de los que hasta hace poco daban chivatazos para que ETA pudiera matar sin peligro, pero Lambán, y García Page, y Fernandez Vara, se tendrán que presentar a las elecciones, y sienten vergüenza, una inmensa vergüenza, de tener que decir que Bildu es una fuerza responsable y que la culpa la tiene el PP. Y si usted puede decirlo, sin que le tiemble el alma será porque ha perdido el alma o ha perdido la vergüenza".

