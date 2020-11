Abel Caballero niega cesiones a Bildu y dice que prefiere a Ciudadanos para un pacto de Presupuestos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha negado este domingo cesiones a Bildu y ha asegurado que prefiere pactar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con Ciudadanos, aunque ha lamentado que el PP dé prioridad a "políticas partidarias" en lugar de apoyar al Gobierno en las cuentas públicas.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, el también presidente de la FEMP ha explicado que "no se conocen" cesiones a la coalición abertzale. "No hay", ha insistido al tiempo que ha señalado que "no hay división" en el PSOE, tras las opiniones del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, o el castellano-manchego, Emiliano García-Page, sino diferentes "opiniones".

Caballero ha recordado que los diputados del PP unieron sus votos a ERC y Bildu para "tumbar" los presupuestos de la anterior legislatura de Pedro Sánchez. "Cuando (Bildu) apoyó que cayera el Gobierno, el PP aplaudió", ha señalado, para insistir en que el actual portavoz 'popular' en el Senado, Javier Maroto, defendió haber llegado a un acuerdo con el partido vasco cuando era alcalde en Vitoria.

Preguntado por si prefiere pactar los Presupuestos con Bildu o Ciudadanos, el alcalde de Vigo ha asegurado que "sin duda" da prioridad a la formación de Inés Arrimadas, cuya función era "evitar pactos con grupos nacionalistas". "Confío que los apoyen", ha dicho.

Por último, ha negado que Unidas Podemos marque la agenda del Gobierno, como afirmó García Page. A su juicio, el "núcleo central" del Ejecutivo lo marca el presidente, Pedro Sánchez.