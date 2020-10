Del Val: “El desproporcionado precio de las mascarillas es una estafa legal amparada por el Gobierno”

Luis del Valpone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE"en las mentiras del Gobierno sobre el precio de las mascarillas en España:

"Hay muchas clases de mentiras. Está la mentira piadosa, que es la que estos días soltamos en la cara del amigo que ha sufrido el virus, lo vemos hecho una piltrafa, y le decimos que tiene muy buen aspecto. Está la mentira chabacana, grosera, como la de la ministra María Jesús Montero, asegurando, con el desparpajo fluido de antigua vendedora de coches de segunda mano, que la Unión Europea prohíbe rebajar el IVA de las mascarillas. Más que la falsedad ofende el desprecio al cerebro de los ciudadanos que le pagamos el sueldo, puesto que la ministra embustera supone que no poseemos ni inteligencia ni conocimiento para saber qué es la Unión Europea. Luego está la mentira cínica de quien, como Pablo Iglesias, declara, con el maquillaje del cemento armado recubriendo su cara y haciéndola más dura, que votó en contra de la bajada del IVA de las mascarilla, porque él era partidario de rebajarlas mucho más. Gracias, don Pablo. En el próximo cumpleaños de mi mujer no le regalaré nada, explicando que no me llegaba para comprarle un descapotable.

El Gobierno ampara la estafa del precio de las mascarillas

Pero es que entre el IVA y el venía, hace un par de semanas, afirmé -y nadie me rebatió ni me llamó embustero- que cincuenta mascarillas, cincuenta, de esas azules que llevamos casi todos, valían a principios de este año de desgracias, 1,95 céntimos, veinticinco veces menos que ahora. Yo creía que cuanto mayor es la producción más barato es el producto, menos en España, con las mascarillas que, cuando aumentan la producción porque su consumo es obligatorio, el precio se alza un 2.500 por cien. Me imagino que esto es para que los ricos se enteren de lo que vale un peine y una mascarilla. Caña al rico y que se fastidie cuando tenga que comprarse mascarillas, que aquí son mucho más caras, incluso comparadas con Portugal. Lo de la mentirosa ministra María Jesús Montero con el IVA es irritable, pero el desmesurado y desproporcionado precio de las mascarillas es una estafa legal, amparada por el Gobierno. Legal, sí, pero una estafa de la que alguien se estará aprovechando y no fue ninguno de los 224 españoles que fallecieron ayer".

