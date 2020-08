Del Val: "Antes de la pandemia, la caja de 50 unidades de mascarillas quirúrgicas costaban 1,90 euros"

El profesor, Luis del Val, se pregunta en la imagen del último viernes del mes de agosto de este 2020, año de la pandemia por coronavirus, en "Herrera en COPE" si nadie va a hacer nada con el precio de las mascarillas ya que las tenemos que utilizar de manera obligatoria:

"La llegada de la pandemia ha supuesto una subida del precio de las mascarillas que resulta indecente. Para hacerse una idea suponga usted que, en marzo, compraba una barra de pan que le costaba un euro, y que, ahora, esa misma barra le costase 25 euros, es decir 25 veces más cara.

Todo esto comenzó antes de ayer, cuando mi mujer me dijo que, si pasaba por la farmacia, comprara un paquete de mascarillas. Las compré. Y ayer, al ponerme la mascarilla nueva, como cada jornada, me percaté de lo poco que pesaba aquello, y que valía casi un euro. Si pesaba dos gramos o tres, resulta que el kilo de mascarillas salía a 333 o 500 euros. Miré la mascarilla y vi un producto en serie, sin intervención artesanal, que no hay que plantarla, regarla, cosecharla; que no se echa a perder, y me pareció bastante cara.

Antes de la pandemia, la caja de mascarillas costaba 1,90 euros

¿Quiénes usaban las mascarillas antes de la pandemia? Cirujanos, dentistas, otorrinos… Repasé mi lista de amigos, pero eran todos chicos, y seguro que no sabían lo que valían antes las mascarillas. Así que llamé a Natividad Lorenzo, que dirige una clínica de estética, excelente profesional, y que aparece con frecuencia por radio y televisión. Me proporcionó rápidamente la respuesta en un WhatsApp. Antes de la pandemia, la caja de 50 unidades de mascarillas quirúrgicas le costaban un euro con noventa céntimos la caja, es decir, que la mascarilla que ahora nos venden por casi un euro salía a 0,038 céntimos la unidad: ¡No llegaba a un céntimo!

Sentí una especie de enfado, y esa desazonante comprobación de que te están estafando. Bueno, eso es el mercado libre, y la ley de la oferta y la demanda, dirá alguno. Pues no señor. Soy un defensor del mercado libre, pero siempre y cuando no esté obligado a adquirir un producto y a usarlo todos los días. Si las mascarillas fueran voluntarias, pues que las hicieran con luces intermitentes y que su precio fuera veinte euros la unidad, y a mí me daría igual, pero es que nos obligan a comprar mascarillas y a usar una nueva cada día, y si no cumples con esa obligación consumidora, encima, te ponen una multa. Oiga, el pan tiene el precio libre, pero debe haber una barra de pan con un precio reglado al alcance de cualquier economía doméstica. Y la luz está regulada. Y la gasolina.

Empezaremos a sospechar si existen indicios de corrupción en este enorme y carísimo disparate

¿No hay un ministro de consumo entre las casi dos docenas de ministros de casi todo? ¿Y ese vicepresidente, que siempre dice que está preocupado por la gente y porque la gente llegue a fin de mes?Una familia, formada por los padres y dos niños, tiene un presupuesto mensual de mascarillas de casi 120 euros. Eso supone que, si son mileuristas, es como si les hubieran rebajado su ya magro sueldo en un 6%. Desde luego, si en una situación de necesidad, el Gobierno consiente la subida de un 2.500 por ciento en algo que debemos comprar obligatoriamente, o el Gobierno es imbécil, o empezaremos a sospechar si existen indicios de corrupción en este enorme y carísimo disparate".

