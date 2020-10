Herrera: "La moción de Vox está hecha para erosionar a Pedro Sánchez, pero también a Pablo Casado"

Audio

¿Y qué pasa hoy? Pues que es martes. Hay muchos martes en el año, pero ninguno el 20 de octubre del 2020 que, además, coincide o viene la escenificación perfecta del otoño. ¿Va a cambiar el tiempo? No es que venga un cambio brusco, es que llegan lluvias. Bienvenidas las lluvias de octubre. Llegan lluvias con una borrasca que llega fundamentalmente a la península y dejará lluvias abundantes durante toda la semana en gran parte de ella con viento, con temperaturas algo más bajas, pero cuidado, tampoco exageradamente bajas. Bajan las máximas y suben las mínimas. Y ahí en ese margen nos andamos moviendo.

Y fundamentalmente nos estamos cada día moviendo entre la incredulidad, el temor, el asombro por el avance de la pandemia en España. Esto se está poniendo oscuro como la boca de un lobo. El último dato: 217 fallecidos, 40.000 positivos desde el pasado viernes y, oiga, la risa va por barrios. Ahora Navarra sí anuncia que va a aplicar desde esta mañana el confinamiento perimetral para toda la comunidad. La señora Chivite presumirá de que se lo aplica a ella misma, pero ha tenido que esperar a que la incidencia entre los ciudadanos esté en casi 1.000 casos por 100.000 habitantes.

ESCUCHA DE NUEVO EL EDITORIAL DE HERRERA

Desde antes de que el Gobierno impusiera el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, los datos de Navarra asustaban. Y Sanidad lo sabía, pero lleva jugando semanas con las cifras para simular que Madrid y, por tanto, Ayuso, era la excepción merecedora, por ser una testaruda, camicace, de ser intervenida. Y el truco durante ese tiempo ha sido muy barato o muy eficaz. Se ha utilizado, se esconde una cifra, se utiliza un baremo en función de la comunidad afectada. Y utilizar números absolutos sin tener en cuenta la población de cada región es una barbaridad. Madrid tiene más que casi todo porque Madrid simplemente es más grande. Pero en proporción a sus habitantes, Navarra, La Rioja, Cataluña, Aragón, el País Vasco, estaban y están igual de peor. Lo único que les distingue es el color de los Gobiernos, lo que prueba el impulso político por acción o por omisión de decisiones que siempre debieron de ser sanitarias.

Hace una semana que no lo vieron en Navarra. Hace una semana a los únicos a los que había que cazar lazo era a la gente de Madrid y el resto se iba de puente. Bueno, pues todavía van a tener que agradecer, la gente de Madrid a Pedro Sánchez, que le endiñara el estado de alarma en un ataque de soberbia, por cierto, porque si no, el racarraca de la progresía mediática, ahora mismo sería que la culpa de todo la tiene Madrid. Y el problema no era Madrid. El problema es una pandemia que no entiende de lindes para la que nos empeñamos en tener 17 recetas.

Miren, en Cataluña la ley seca por la noche porque los mendrugos cuando cierran los bares o a la hora en la que están cerrados los bares van a las tiendas que abren 24 horas a comprar alcohol y se ponen tibiosen la calle. En Aragón más restricciones. En Castilla y León se vuelve a confinar Aranda del Duero y mañana se cierra Burgos. Pero miren cómo es todo esto de surrealista. Ese triple cepo solo se hizo pensando en la pérfida liberal Madrid. Y ahora resulta que por datos globales Aragón y La Rioja estarían por aplicarles el confinamiento perimetral, pero Sanidad utiliza argumentos... No, como hay ciudades dentro de ese perímetro que no están tan afectadas, no lo vamos a hacer... Bueno, oiga, esto es... Vamos a ver lo que falta para que llegue el Consejo Interterritorial de Salud, que deciden a lo largo del día de hoy.

LA POSICIÓN DEL PP ANTE LA MOCIÓN DE VOX

Y saben ustedes que mientras todo eso pasa, la opinión pública está muy entretenida con esta cosa de la moción de censura de Vox al Gobierno de Sánchez. ¿Merece el Gobierno de Sánchez una moción de censura? Claro, todos los días si fuera posible para leerle, abochornarle con las vergüenzas de su gestión ¿Es práctica esa moción de censura? Pues depende para quién. Para el que la pone seguramente sí.

Hoy le contaba que en Republica.com González Urbaneja hace una historia de las mociones de censura en España. La primera moción de censura se la puso Felipe González a Adolfo Suárez. ¿Triunfó esa moción de censura? No. ¿Pero sirvió esa moción de censura? Sí. ¿Por qué? Pues porque eso presentó a Felipe González como alternativa de Gobierno. Pudo exponer sus argumentos y, además, la personalidad arrolladora y fresca que en ese momento tenía Felipe y, bueno, al poco tiempo 200 diputados, que no... La segunda fue de Hernández Mancha a Felipe González. ¿Qué pasaba? Pues que Hernández Mancha, que había llegado al liderato del PP, era senador, no era diputado. Si no estás en el Congreso, bien lo sabe Pedro Sánchez, cuesta mucho. Bueno, aquello fue una presentanción en sociedad que no resultó y Hernández Mancha pasó a otras cosas. Y ganó Felipe. Leugo llegó la de Iglesias a Rajoy, queridos niños, que no era nada más que la presentación en el baile de sociedad de Iglesias. Moción de censura en la que nadie hizo caso a Iglesias, ganó Rajoy, y, por cierto, conviene que apunten este dato, el PSOE de Sánchez se abstuvo. Se abstuvo. Luego llegó la de Sánchez a Rajoy, que esa sí la conocemos. Esa sí consigue su objetivo. Y ahora llega esta. Esta moción de censura no saldrá adelante, pero le reportará beneficios a quien la apoye. Indudablemente a Vox si lo hace bien. Si expone un programa y, además, actúa de forma contundente contra Sánchez saldrá notablemente beneficiado, pero hay una derivada, que es la que afecta al PP, que a Sánchez le tiene muy entretenido.

Ahora mismo toda la opinión pública está mirando al PP y a Pablo Casado, algunos, incluso, diciéndole a Pablo Casado lo que tiene que hacer. Tiene usted que votar no, tiene que abstenerse... Casado hace como que no le importa la moción de censura, pero claro que le importa. ¿Cómo no le va a importar? Sánchez le da mucho protagonismo a esta cuestión, pero Casado no porque esta moción está hecha para erosionar a Pedro Sánchez, pero también a Pablo Casado. Y ahora mismo no dice lo que va a hacer y algunos le critican que eso significa darle protagonismo a la moción de censura. Pero bueno, voten lo que voten, como cuenta Ignacio Camacho en ABC, para el PP es un engorro porque si vota que sí, le enrega el liderazgo definitivamente a Vox y a Santiago Abascal. Si se abstiene, quien más y quien menos utilizará el argumento de siempre de la derechita cobarde.. Y si vota que no, como pide Aznar y otros del PP, también le dirán, hombre, ahora explíquele a los votantes del PP que se ha alineado con la izquierda, con el separatismo, etcétera, etcétera. Así que ya les digo, atentos a la pantalla porque los dos próximos días serán entretenidos en lo político.

La realidad, la verdad, la preocupación está en la pandemia y está en las consecuencias económicas de esta pandemia, las terribles consecuencias económicas que las estamos viendo en los empleos que podrían desaparecer de España en los próximos meses, en los ERTEs, en los presupuestos, en las subidas de impuestos, en los cierres de empresas, el fracaso del ingreso mínimo vital, pero la opinión publicada habla fundamentalmente de la moción de censura. Son las cosas que tenemos y que pasan, pero bueno...