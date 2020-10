Mascarillas en Elvas a 1,74€

El uso de la mascarilla en España es obligatorio en todos los espacios públicos, además bajo advertencia de importantes multas. Pero ya es una multa en si mismo el precio de las mascarillas, sobre todo cuando a apenas 13 kilómetros las tienes infinitamente mas baratas.

Aunque se trata de un elemento obligatorio, las mascarillas no se pueden adquirir de forma gratuita. Es más, el coste en España de las mascarillas quirúrgicas - las más comunes, que se pueden adquirir por 0,96 céntimos la unidad - es muy alto comparado con otros países de la Unión Europea donde su uso no es ni siquiera obligatorio. Y para muestra, un ejemplo muy cercano.

Los pacenses cruzan habitualmente la raya para adquirir en Portugal paquetes con 20 mascarillas a 1,74 euros. Es decir, que cada mascarilla cuesta 0,087 céntimos, 10 veces menos que en España.

EL IVA DE LAS MASCARILLAS EN OTROS PAÍSES DE EUROPA

Además de la posible especulación con las mascarillas - el Gobierno recomendó no usarlas al principio de la pandemia porque carecía de existencias - el IVA con el que se grava este producto en España pude estar detrás del motivo de su alto coste en nuestro país. Sólo hay que ver el IVA que tienen en otros países europeos para demostrarlo. En Portugal, donde nuestro compatriota ha comprado 20 mascarillas por 1,74%, el tipo impositivo es del 6% frente al 23% que tenía anteriormente. Francia lo ha rebajado del 20% al 5,5%, Italia lo ha fijado en el 0% hasta 2021, Bélgica al 6% y Países Bajos al 0%. En España, el IVA de las mascarillas es del 21%. Según 'La Razón' sólo Eslovenia supera el tipo impositivo para este producto en el entorno europeo al fijarlo en un 22%

¿Y por qué el Gobierno no baja el IVA? El 30 de septiembre, PSOE y Podemos tumbaron, una vez más, una enmienda a favor de reducir el IVA al 4% en productos como mascarillas, geles hidroalcohólicos y guantes. En julio de 2020, Ciudadanos ya presentó una Proposición No de Ley para reducir el IVA de las mascarillas hasta el 4%. El Ejecutivo asegura que la normativa europea impide establecer IVA superreducido a productos que no estén incluidos en la directiva. Sin embargo, el ejemplo de otros países demuestra que sí es posible y el Gobierno prefiere mantenerlo en el 21% pese a encarecer un producto obligatorio y fundamental para prevenir los contagios.