Luis del Val: "No sabíamos que el presidente del Gobierno se iba a poner a las órdenes de los ladrones"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrrera en COPE"en la cesión de Pedro Sánchez a los independentistas Catalanes a costa de Madrid:

"Hay mucho soliviantado por la orden de Rufián a Pedro Sánchez para que suba los impuestos autonómicos en Madrid. Desde luego, es una injerencia, pero Pedro Sánchez lo compra y lo vende todo, porque estamos en un permanente Black Friday en la chamarilería de Moncloa. Hoy, le regala un cuartel militar al PNV, y mañana le subirá los impuestos a los madrileños. Del cuartel Margarita Juncos, perdón, Margarita Robles, no ha dicho ni una palabra y se ha inclinado como el junco ante la orden del jefe de la chamarilería, mientras Carmen Calvo acusa a Madrid de no ayudar a la unidad de España. Palabra de Doña Carmen. Ya nos descubrió que el machismo mata más que el virus y sigue en la misma línea de rigor.

No obstante creo hay que ser comprensivos y, aunque El Mundo recuerda que Madrid aporta a las arcas del Estado 23.000 millones de euros más que Cataluña, debemos tener en cuenta que estos chicos tienen muchos gastos. Deben mantener 4.217 asociaciones culturales, la mayor parte separatistas, que mueven 350.000 personas. Hay que hacer frente a los chiringuitos repartidos por todo el mundo, llamados embajadas, y que suman veinte, desde Suecia a Estados Unidos, desde Senegal a Australia y Japón. En Estados Unidos, además de la oficina de Nueva York, tienen otras dos oficinas, más, una en Miami y, otra, en Silicon Valley. ¿Qué nación que se precie no tiene un consulado al menos en Silicon Valley? No nos creamos que en Sidney o en Nueva York los alquileres son baratos, y luego está el personal de la embajadita que tiene que cobrar cada mes. Por si fuera poco, grandes empresas de raigambre catalana, como el Banco de Sabadell y Caixabank, han dejado de pagar impuestos en Cataluña y los pagan en Alicante o en Valencia, para sacudirse una complicidad con el separatismo. La corrupción de los Pujol, la trama de las mordidas, todo eso cuesta dinero, y Cataluña tiene una deuda de 70.000 millones de euros, que tendremos que pagar entre todos los españoles. Por eso, nos quieren subir los impuestos. Lo único nuevo es que no sabíamos que el presidente del Gobierno se iba a poner a las órdenes de los ladrones. Gracias, don Pedro. Gracias a usted Madrid siempre votará PSOE".

También te interesa

Luis del Val: “No se llama Nochebuena que se llama Nochemulta: la merienda ya es la cena, a ver cómo resulta"