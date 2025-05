Juanma Castaño, sorprendido por cómo se complica el anuncio de despedida de Ancelotti: "A veces los mediocres se llevan un mejor final en el Real Madrid"

Publicado el 12 may 2025, 23:58 - Actualizado 13 may 2025, 00:01

A Juanma Castaño hay cosas de la despedida de Carlo Ancelotti que no le están cuadrando. Y no es para menos.

Este lunes, la Confederación Brasileña de Fútbol ha confirmado que el italiano será su nuevo seleccionador. Y no deja de llamar la atención el silencio informativo del Real Madrid, que "no ha dicho absolutamente nada sobre los planes de futuro que tiene con Ancelotti, aunque todos sabemos que no va a seguir en el Real Madrid después del final de la Liga".

El problema de esta situación, para el director de El Partidazo de COPE es que todo lo que sabemos es "por lo que han contado los periodistas, pero ni Ancelotti ni el Real Madrid, han confirmado que no sigue en el Real Madrid. Y esto es insólito", críticó.

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti durante el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Ahora la duda es saber si "cómo capea esto" Carlo Ancelotti en la próxima rueda de prensa, aún como entrenador del Real Madrid, siempre que el anuncio no salga antes por parte del club, y porque "podrán preguntarla también como seleccionador de Brasil", matizó.

Y es que, aunque Ancelotti no comience a trabajar con Brasil hasta finales de este mes de mayo, "Ancelotti ya habla este martes ante la prensa como entrenador de Brasil y del Real Madrid".

Toda esta inaudita situación le hace preguntarse a Juanma Castaño si no hay personas que, con menos merecimientos, tengan un final mejor en el Real Madrid: "Desde luego que todos los finales son difíciles, incluso los de los mejores entrenadores. De hecho, a veces son más difíciles los de los buenos que los de los mediocres. A veces la gente mediocre se lleva un mejor final o incluso consigue seguir en el club de manera eterna", sentenció.

EL VACÍO DE COMUNICACIÓN DEL REAL MADRID

A Castaño también le llamó la atención "estos vacíos de comunicación" que suceden en un club como el Real Madrid, acostumbrado a "manejar sus tiempos, que es lo que dicen siempre, en las buenas y en las malas".

"Resulta increíble que en una estructura tan grande y tan importante como el Real Madrid, no exista la figura de un portavoz en condiciones que salga al paso de momentos absolutamente relevantes en el mundo entero", criticó duramente.

Florentino Pérez, durante un acto oficial en el Santiago Bernabéu

¿Qué propicia un caos así? "Supongo", argumenta Castaño, "que hoy el Madrid se habrá cabreado con Brasil, le habrá sentado mal que se adelante en los tiempos, y supongo que Brasil se habrá cansado de esperar al Madrid".

"Parece evidente que Ancelotti le habrá dicho a la Confederación brasileña que tire adelante con el anuncio, porque Ancelotti también está viendo a Xabi Alonso en las portadas".

Al final, dada la situación, no queda otra que bien el Real Madrid, bien Carlo Ancelotti, "lo confirmen".