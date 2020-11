Herrera pide a la RAE incluir 'sanchear' en el diccionario: "Estar dispuesto al esperpento a cambio de poder"

Audio

Señores, señoras, me alegro, ¡buenos días!

Bienvenidos a este jueves, a este 26 de noviembre del 2020, a las 08:00, las 07:00 en Canarias, en un país que está dentro de un mundo que hoy recuerda notablemente, hay que ser de la camándula o cartujo para no haberse enterado de que ha muerto Maradona, el astro argentino del fútbol, el hombre que ha fallecido, desde luego, a consecuencia del maltrato al que él se había sometido a sí mismo, un ídolo del fútbol, un fascinante jugador destrozado por drogas y alcohol, reconociendo que era su peor enemigo. Desde luego, Maradona era un icono pop y derrochó todo sus capitales. Mejor fijarnos en sus goles que en muchos de sus comportamientos. Que descanse en paz en esa conmocionada Argentina que hoy le llora, el mundo del fútbol en general le llora.

Miren, hoy, damas y caballeros, deberíamos pedirle a la Real Academia Española de la Lengua que ya que ha abierto la mano estos días para incluir nuevos vocablos, incluya uno nuevo, que es “sanchear”. ¿Qué es “sanchear”? Comportarse como Pedro Sánchez, es decir, el individuo que está dispuesto a cualquier esperpento, incluido el pillaje del Estado, con tal de mantenerse en el poder pactando, además, con todos aquellos que dijo que no lo haría, con enemigos declarados de España, pero que poco importa si el objetivo es estar sentado en el Falcon. Eso es “sanchear”.

Aquí ya, miren, una vez se ha visto el final de las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado, aquí ya no hay excusas de “no, los socialistas no serán capaces de hacer eso, hay que votar al PSOE para que no dependa de los separatistas o de los que quieren aplicar en la economia ideas de comunismo recalentado”. No, perdonen, no hay excusas, ha tenido la oportunidad Sánchez gracias al buen trabajo que ha hecho Inés Arrimadas, arriesgándose a abrasarse, por cierto, para dejarle en evidencia, ha tenido probabilidad de no pactar con quien pacta, pero a él le va esa marcha. Lo que queda del PSOE es eso lo que busca: que no se quiera creer que se está poniendo la estabilidad del país en manos de los que se quieren cargar el país. Solo tiene que escuchar a Otegi, que por lo menos tiene la sinceridad que le falta a otros.

ERC QUIERE DECIDIR LA FISCALIDAD DE MADRID

Bueno, están en el acuerdo con Sánchez porque Sánchez es la vía más rápida para desmantelar España. Y los del PNV están sorprendidos porque dicen que les han regalado el cuartel del ejército en San Sebastián sin que se lo hayan pedido. Y esto, ¿se pondrá colorado el PSOE después de que Otegi les haya dejado en evidencia? Pues no, sale Carmen Calvo y dice que el Gobierno está encantado de pactar la propuesta de ERC para subir los impuestos a la gente que vive en Madrid.

Muy bien, adelante, eso se llama armonizar, que es el eufemismo que utiliza toda esta izquierda para decir que va a subir impuestos. ¿Por qué no armoniza a la baja? Porque la voracidad, las ganas de abrasar al ciudano no se lo permite para que pueda vivir toda esa cuadrilla de vividores y mantener abiertos chiringuitos y mamandurrias con el dinero que ganamos los demás, es decir, para Carmen Calvo, vean ustedes el esperpento, la amenaza contra la unidad de españa es la Comunidad de Madrid. No Otegi y su república vasca, no los golpistas catalanes, quien rompe la unidad de España es la Comunidad de Madrid.

Y Pedro Sánchez permite que la política tributaria de la Comunidad de Madrid la decida ERC,es decir, ahora es ERC quien garantiza la unidad de España. Menos mal que tenemos a Otegi y que tenemos a Rufián, a Otegi diciendo que no se ve un Gobierno así desde la II Repíblica. Con razón.

Esperpéntico es el recuento de las cesiones de Sánchez: que el catalán desaparezca como lengua vehicular, que el ejército de vaya de Loyola, que ERC decida la política fiscal de la Comunidad de Madrid, que los golpistas sepan que van a cambiar la ley ad hoc para ellos para que salgan a la calle y, además, por cierto, que dispare inversiones en Cataluña “por cima” de lo que dispone su Estatuto de Autonomía. Luego del concierto vasco y del navarro no dicen nada, les parece estupendo.

PERJUDICAR A MADRID

Miren, los impuestos, el Estado, la administración central del Estado, transfiere a las comunidades una determinada gestión de impuestos: sucesiones, patrimonio, etc. Y cada comunidad autónoma puede aplicarlas o no, al igual que sus propias figuras impositivas. La Comunidad de Madrid no lo hace otras. Otras no, prefieren abrasar literalmente a su gente.

Bueno, Madrid, gracias a esa política, al hecho de que, hombre, no estén abrasados tampoco por la burocracia asfixiante que se vive en España, es la locomotora económica, por supuesto, muy por encima de Cataluña, a la hora de aportar a la caja común. Y lo es también gracias a eso. Hombre, de momento en Madrid no se gasta el dinero en políticas identitarias ni en acabar con el cuudadano con burocracia, con impuestos, etc. Madrid está a la cabeza de crecimiento y empleo en España. Y eso no lo puede digerir el independentismo. ¿Cuándo entenderemos que los problemas de Cataluña no son culpa de la Comunidad de Madrid? ¿ Admitirían los de ERC que un partido de otra comunidad exigiera determinadas cosas para Cataluña porque sí? ¿De qué se trata: de mejorar Cataluña o de perjudicar a Madrid?

Es todo ciertamente ofensivo, el hecho de que este majadero político llamado Jaume Asens diga que Madrid es la república independiente para ricos de Ayuso. Madrid es la que más aporta a la caja común, recuerdo, y no es dumping fiscal. Eso es un invento del independentismo, de todos estos majaderos. Es el principio de autonomía financiera, pero como Sánchez, “sanchea”, esa desgracia que se llama Predro Sánchez, que se dedica a “sanchear”, nos encontramos en eso.

ANDALUCÍA, LA SIGUIENTE EN SER AMENAZADA

Y que se vaya cuidando alguna que otra comunidad, por ejemplo, desde luego se quiere destrozar la Comunidad de Madrid, se usa a ERC como excusa, eso lo lleva guardado Sánchez desde hace tiempo, que se cuide Andalucía, que también se va a ver afectada de rebote, por ejemplo. Oiga, bajando impuestos en Andalucía se han recaudado 530 millones más que en el ejercicio anterior, que supongo que es una cosa que también le debe molestar mucho a Rufián. Y va a recibir Andalucía 200 millones menos que Cataluña en inversiones del Estado.

Con Sánchez “sancheando”, armonización fiscal, vamos a declarar ahora la guerra santa a favor de la armonización fiscal. Armonización lingüística no, armonización de derechos entre españoles tampoco, pero armonización de impuestos, sí porque nos hemos dado cuenta de que si ahogamos a la gente de los territorios donde vivimos y otros nos ponen en evidencia demostrando que bajando impuestos lo hacen mejor, no lo podemos soportar, con lo cual, vamos a “sanchear”. Y de “sancheo” en “sancheo” hasta el abismo.