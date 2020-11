Gay de Liébana y Marc Vidal destapan la realidad de la subida de impuestos en Madrid

Los reputados economistas, José María Gay de Liébana y Marc Vidal, han analizado en detalle en 'El Cascabel' de TRECE el acuerdo al que han llegado Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y el Gobierno para subir los impuestos en la Comunidad de Madrid para garantizar el apoyo de los Presupuestos Generales del Estado.

Gay de Liébana: "En Madrid se recaudan más impuestos sobre la renta y más impuestos directos que en Cataluña"

Para el profesor Gay de Liébana, "comparar a Madrid con las Islas Caimán me parece un poco exagerado. Hay una cuestión muy curiosa y es que en Madrid se recaudan más impuestos sobre la renta y más impuestos directos que en Cataluña. La recaudación de acuerdo con la intervención general de la Administración del Estado es superior en los impuestos directos en Madrid que, en Cataluña, algo no encaja. El único problema que deberíamos ver es el gasto público, y ahí si deberíamos ver una diferencia sustancial porque en Madrid el gasto de personal es 4.000 millones de euros menos que en Cataluña".

El economista de cabecera de 'El Cascabel' añade que "en Cataluña la recaudación de impuestos directos fue de 11.190 millones de euros en el año 2019 y en Madrid fue de 11.621 millones de euros, lo que quiere decir que sepagan más impuestos en Madrid. Pero tenemos un aspecto a tener en cuenta que es el producto interior bruto, Madrid ya ha avanzado a Cataluña, por hacer un entorno muy confortable para la actividad económica y para los empresarios mientras que en Cataluña los políticos están un poco con animadversión hacia la economía y los empresarios.

En este sentido, Gay de Liébana añade que "hay unos impuestos en los que participan las CCAA y otros impuestos cedidos, y estos impuestos cedidos cada comunidad autónoma los maneja como cree conveniente, en este caso, el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto cedido por tanto hay una regulación estatal pero luego cada CCAA aplica los tipos, deducciones, bonificaciones que cree convenientes. Si ahora Madrid sube el impuesto sobre el patrimonio estamos apelando a que hay que recentralizar los impuestos, con lo cual, toda la financiación de las CCAA se va al garete, en consecuencia, lo que tenemos que hacer es una adecuada gestión".

"Ya hace muchos años que las inversiones y los empresarios en Cataluña cuando tienen que cometer una inversión se van a Aragón, a Madrid y a la Comunidad Valenciana, porque tienen muchas más ventajas y comodidades que en Cataluña", ha concluido.

Marc Vidal: "Todas las comunidades autónomas tienen libertad para gestionar los impuestos como Madrid"

El divulgador y economista explica que "si llamamos paraíso fiscal a Madrid, tendríamos que llamárselo a Portugal, al País Vasco, a Canarias, a Ceuta… A todos los que tienen un régimen especial o tienen alguna diferencia en cuanto a la gestión de sus impuestos. A lo que se refiere Rufián es a 'dumping' fiscal, esa fórmula por la cual hay un territorio que decide en un momento determinado exonerar algún impuesto o bajar algún impuesto mientras que otras no lo hacen, y eso no es desleal, solamente sería desleal si el resto no pudiera hacerlo, pero es que el resto de CCAA pueden hacerlo y al final que bajen o suban los impuestos no quiere decir que vayas a recaudar más o menos".

Además, Marc Vidal señala que "la presión fiscal en España está por encima de la media de la Unión Europea, pero la presión fiscal es la división de la recaudación tributaria del PIB pero el esfuerzo fiscal se mide a partir de lo que representa la fiscalidad por cada uno de los ciudadanos en su renta per cápita, cuando ataquemos ahí, veremos que pagamos muchísimo más que otros países".

El divulgador económico se ha mostrado contundente con respecto a la realidad de la recaudación de tributos: "La historia de que pagar impuestos es lo mismo que recaudarlos es mentira. En España se pagan bastantes impuestos, pero se recauda poco, porque tenemos muchísimo paro, empresas muy pequeñas en pérdidas y además porque hay una economía sumergida brutal. La economía sumergida no es solo un tema impositivo, que también, es que todo son impedimentos, tributos nuevos y una serie de circunstancias que te impiden crear un negocio".

Por ello, Vidal aclara que "somos el único país que va a subir impuestos en Europa y hablan de unas cantidades para recaudar que son inimaginables, la deuda se va a disparar y el déficit también, por tanto, la economía sumergida en este país tiene un campo abonado importante, porque aquel que haya pensado en montar un negocio, lo único que tiene son trabas, trabas burocráticas, trabas impositivas y trabas para poder contratar que es al final para lo que sirve un negocio".

Sobre la situación de la Comunidad de Madrid, Marc Vidal coincide con Gay de Liébana en que "Madrid de privilegio fiscal no tiene nada. Siempre se acusa a aquellas comunidades o aquellos países que deciden hacer un esfuerzo reduciendo los costes tributarios, reduciendo la tributación a sus empresas y a las personas que viven allí, ese esfuerzo es de largo recorrido, se precisa de muchos años para que surta efectos positivos".