Marcos Rupérez, ingeniero industrial: "Sin energía nuclear no se iría la luz, sino que se encarecería a corto plazo, el debate es qué pasa a largo plazo"

La Unión Europea ha dado un giro de 180 grados en su política energética. Tal y como ha analizado la periodista Pilar García de la Granja en el programa 'Herrera en COPE', Bruselas ahora defiende abiertamente la energía nuclear. La propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha admitido que "Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones", reconociendo el valor de la nuclear como una energía "barata, asequible y baja en emisiones".

Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones" Marcos Rupérez Ingeniero Industrial

Este cambio de postura choca con la hoja de ruta de España, que, a pesar de ser el segundo país de la Unión Europea en energía nuclear, mantiene su calendario para desmantelar todas las centrales en 2035. Actualmente, el país cuenta con siete reactores en cinco centrales operativas, que, según datos recordados en el programa, iluminan aproximadamente una de cada cinco bombillas, lo que representa alrededor de un 20% de la energía eléctrica.

La revolución de los minirreactores

Como parte de esta nueva visión, Von der Leyen ha presentado la nueva estrategia energética europea, centrada en acelerar el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR). En la entrevista conducida por Jorge Bustos en 'Herrera en COPE', el ingeniero industrial y experto en energía, Marcos Rupérez, ha explicado que estos reactores se llaman pequeños en comparación con los tradicionales, pero tienen una capacidad considerable, pudiendo iluminar una pequeña ciudad. La clave, según el experto, es su modularidad: se construyen en fábrica por módulos, como los que comercializa Rolls Royce, y se ensamblan en su destino final, lo que reduce los costes y tiempos de construcción.

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Sin embargo, Rupérez ha matizado que, por el momento, los SMR son "una promesa más bien futurible" y que su rentabilidad económica todavía no está garantizada. "No está nada claro que sean más baratos", ha afirmado, señalando que la viabilidad técnica y económica parece asegurada, pero su despliegue masivo e intenso aún es una incógnita.

Nuclear y renovables, una alianza necesaria

El experto también ha querido desmontar una "confusión que tiene todo el mundo": la falsa dicotomía entre renovables y nuclear. Marcos Rupérez ha subrayado que la decisión real no es "nuclear o renovable, que eso es una polarización absurda, la realidad es que es nuclear y renovable". Ha explicado que las tecnologías tradicionales como la nuclear o la hidroeléctrica aportan estabilidad y una carga base que se complementa muy bien con la variabilidad de las renovables. En su opinión, "hacen falta las dos cosas".

El punto central del debate, según Rupérez, es el impacto económico a corto plazo. "Si hay un futuro, o sea, no habría ningún problema, vamos a decir, técnico, no se iría la luz porque quitemos la nuclear, lo que pasa es que se encarecería a corto plazo", ha sentenciado. El experto ha aclarado que el debate sobre si el precio se encarece al cerrar las nucleares "no existe" en el corto plazo, es una certeza. La discusión, en todo caso, es si a largo plazo se podría abaratar y estabilizar el sistema con más renovables y baterías, aunque, como ha señalado, "en el largo plazo estamos todos muertos".

Central Nuclear de Almaraz

La visión del experto coincide con la de plataformas como "Sí, Almaraz, sí al futuro", cuyo presidente, Fernando Sánchez, ha afirmado que, en el contexto internacional actual, "todavía son más importantes centrales como Almaraz para garantizar seguridad de suministro y precios asequibles". Esta defensa de la continuidad choca frontalmente con la hoja de ruta del Gobierno español.