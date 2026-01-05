José Antonio Vega (Vente Venezuela): "Cuesta pensar que uno de los artífices de la destrucción del país esté en la voluntad de reconstruir la democracia"

La comunidad de exiliados venezolanos ha recibido con "mucha emoción" la noticia de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos. En el programa 'Herrera en COPE', el coordinador de Vente Venezuela en España, José Antonio Vega, ha asegurado que desde el principal movimiento de oposición celebran la "acción quirúrgica impecable" que ha detenido a "los cabecillas de un entramado narcoterrorista". Para Vega, lo central es que Maduro, "quien durante tantos años utilizó el poder para sembrar miseria", tendrá que enfrentar la justicia que "le negó a los venezolanos". Ha recordado que el régimen chavista forzó "al exilio a cerca de 9 millones de personas" y que desde 2014 se han producido más de "18.500 detenciones arbitrarias".

Incertidumbre ante la transición

Pese a la euforia inicial, la oposición venezolana afronta con "incertidumbre y recelo" la posibilidad de que la mano derecha de Maduro, Delcy Rodríguez, sea quien conduzca la transición. Preguntado por el periodista Jorge Bustos, José Antonio Vega ha afirmado que se trata de "un proceso en desarrollo" en el que no se puede perder de vista el objetivo final. "La detención de Nicolás Maduro abre una compuerta, una ventana inmensa a la conquista de la libertad, pero todavía la libertad no la hemos logrado", ha subrayado. Vega ha admitido que la designación de Rodríguez "pudiera interpretarse" como "un instrumento que facilite el desmantelamiento del entramado criminal", pero ha sido tajante al respecto: "Es insostenible en el tiempo".

El coordinador de Vente Venezuela ha insistido en que la Administración Trump, a la que considera su "aliado", sabe que no se puede mantener en el poder a la "arquitecta, la sostenedora y ejecutora de las represiones y torturas en Venezuela". En su lugar, ha reclamado que las primeras medidas deben ser "la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de la libertad de expresión y el desmontaje del aparato represivo", cuyas cabezas, como Diosdado Cabello, siguen presentes.

El liderazgo legítimo de la oposición

José Antonio Vega ha sido categórico al afirmar que el elemento central de la transición deben ser "los ciudadanos". Ha recordado el comunicado del "presidente electo", Edmundo González, quien reivindica el "mandato claro e inequívoco" de las elecciones del 28 de julio. Según Vega, es "inconcebible" una transición sin el "liderazgo electo por los ciudadanos que representa la soberanía popular". Ha defendido la "doble legitimación" de la oposición, primero con la victoria de María Corina Machado en las primarias con un 93% y después con el triunfo de Edmundo González, cuya verdad, afirma, "está en las 25.575 actas que reposan hoy en las bóvedas del Banco Central".

Respecto al silencio de María Corina Machado, Vega ha explicado que "está trabajando incesantemente" con su equipo y que su mensaje está "muy en sintonía" con el del presidente electo. En este sentido, ha querido matizar el término con el que se refieren a su movimiento. "A veces se nos refiere a nosotros como oposición. No, no es oposición, es un gobierno electo", ha sentenciado, argumentando que representan "la voluntad soberana" del pueblo.

Críticas al Gobierno de España

En la parte final de la entrevista, el representante de Vente Venezuela ha criticado duramente la postura del Gobierno de España. "Los venezolanos, hace mucho tiempo, el sentimiento que tenemos es del gobierno español, sentimos una deuda importante", ha declarado. La principal deuda, según Vega, es "el no reconocimiento del talante criminal, dictatorial, que ocupa el régimen en Venezuela". Ha lamentado que, a día de hoy, "el gobierno español no reconoce a Edmundo González como el presidente electo", ignorando mociones aprobadas en el Congreso y el Senado. También ha denunciado la inacción ante los 20 presos políticos con nacionalidad española.

Vega ha cuestionado la pretendida "posición intermedia, equidistante" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha concluido con una pregunta directa. "¿Cabe ser neutral en este momento? O se está con la verdad, o se está con el pueblo venezolano, o se acompaña el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González, o se está con el crimen que representa quienes todavía hoy usurpan poder en Venezuela".