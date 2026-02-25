Feijóo impone un marco único al PP para los pactos con Vox y surge la tensión

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado un documento marco para unificar los criterios en los pactos autonómicos, una decisión que ha provocado una dura reacción por parte de Santiago Abascal. Según ha analizado el periodista José Antonio Zarzalejos en 'Herrera en COPE', este movimiento hace "saltar por los aires la confederación de derechas autónomas en que se estaba convirtiendo el Partido Popular".

Una identidad propia frente a Vox

El analista ha explicado en la sección 'Sexto sentido' que este planteamiento era "necesario, imprescindible" para que la organización mantuviera su "perfil liberal conservador". Aunque las bases del documento se describen como "orientativas", en la práctica "fijan un marco único, vinculante y de aplicación en toda España", ha señalado. Zarzalejos ha subrayado la importancia de que 'Génova' haya dejado claro que el PP, con estos acuerdos, "sigue teniendo identidad propia" y que no implican "mimetizarse con VOX".

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST Último choque PP-Vox, por José Antonio Zarzalejos | El sexto sentido Sexto Sentido Escuchar

Las claves del acuerdo: estabilidad y colaboración

Zarzalejos ha detallado que los criterios formulados responden a un "paradigma de derecha reconocible y templada", pero abierta a la colaboración en áreas clave como "fiscalidad, mundo rural, energía, vivienda, ocupación, inmigración y natalidad", siempre dentro del "respeto a la constitución".

Uno de los puntos más relevantes, según ha destacado, es que "los acuerdos deben dar estabilidad a los ejecutivos autonómicos" y, por tanto, "debieran implicar el compromiso de aprobar anualmente los presupuestos".

Centralización y un futuro tenso

Ante la apreciación del propio Carlos Herrera de que "Feijóo se ha conducido como Abascal en VOX centralizando los criterios territoriales", Zarzalejos ha respondido con un "pues exactamente". El periodista ha recordado que en el pasado "VOX rompió los pactos de gobierno con el Partido Popular sin discriminar comunidades autónomas". Ha añadido que, si bien la "sensibilidad biográfica de Feijóo" le llevó a ofrecer un gran margen de maniobra a sus barones, esta libertad "fue mal empleada" en julio del año 23, algo que con el nuevo marco "no va a ocurrir".

EFE El líder de Vox, Santiago Abascal

No obstante, el analista ha advertido que "lejos de toda ingenuidad", hay que esperar que hasta que no pasen las "elecciones de Castilla y León el 15 de marzo", el "clima entre populares y boxistas va a enrarecerse". Pese a ello, ha vaticinado que después "habrá entendimiento", lanzando una advertencia final: "El partido responsable de que no lo hubiera podría ser víctima de una catástrofe electoral".