Daniel Portero, hijo de víctima de ETA: "Anboto no está solo implicada en 14 asesinatos, sino que hay 10 pendientes de juzgar; es una multiasesina que está en la calle"

La exjefa de ETA, María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', disfruta de sus primeras horas de libertad tras serle concedido un régimen de semilibertad por parte del Gobierno vasco. La que fuera responsable del aparato de extorsión de la banda terrorista, condenada a más de 700 años de cárcel, solo ha cumplido 22 años de prisión. Su salida ha provocado la enérgica repulsa de las víctimas, como ha expresado Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, en 'Herrera en COPE'.

ESCUCHA LA SECCIÓN COMPLETA Daniel Portero, hijo de víctima de ETA y presidente de la Asociación Dignidad y Justicia La entrevista de las 9H Escuchar

Un 'tercer grado' para una "multiasesina"

Daniel Portero, hijo de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asesinado por ETA en el 2000, ha recordado que Anboto todavía tiene diez asesinatos pendientes de juzgar. La etarra está procesada o investigada en varias causas en la Audiencia Nacional, incluyendo los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez. "Nosotros sí solicitamos la medida de prisión incondicional, pero no se aceptó por parte de la fiscalía, y claro, estos son los lodos que estamos recogiendo ahora", ha lamentado Portero.

El presidente de Dignidad y Justicia ha advertido de que se volverá a pedir la prisión incondicional en la causa por el atentado de Santa Pola en 2002, donde murieron una niña y un hombre. Portero ha subrayado la gravedad de la situación, calificando a Iparraguirre de "multiasesina que está en la calle", y ha cuestionado las "medidas de gracia" que se le aplican.

EFE Aspecto de una de las calles afectada por la onda expansiva del coche bomba que explosionó ETA en Santa Pola (Alicante)

El "coladero" del Gobierno vasco

La excarcelación de Anboto ha sido posible gracias a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, un mecanismo que Portero califica de "tercer grado encubierto" y "triquiñuela". Este régimen, concedido por el Gobierno vasco (PNV-PSOE), permite a la etarra gozar de los privilegios del tercer grado estando clasificada en segundo, lo que le evita tener que cumplir requisitos como la colaboración con la justicia o el arrepentimiento que sí exige la ley para un tercer grado ordinario.

Portero ha denunciado un agravio comparativo, asegurando que a los presos ordinarios "no se les concede el 100.2" porque las plazas en régimen abierto "están ocupadas por los asesinos terroristas", mientras los "privilegios son para los asesinos". La justificación oficial que ha esgrimido la consejería de justicia para la concesión de este beneficio a Anboto ha sido la de "Encuentros de justicia restaurativa", un argumento que Portero ha calificado de "vergüenza".

"Votos por asesinos"

Para el presidente de Dignidad y Justicia, esta política penitenciaria responde a un pacto político. "Esto es una correa de transmisión entre un gobierno que necesita cinco votos de sangre, los de Bildu, para estar en La Moncloa, y una consejería de justicia también liderada por una socialista", ha afirmado. Según Portero, el objetivo de Moncloa es "estabilizar los votos y los presupuestos" a cambio de la liberación de presos de ETA.

En este sentido, ha recordado las palabras de Arnaldo Otegi que, según él, demuestran la existencia de este acuerdo: "Aquí habrá presupuestos si los asesinos salen a la calle". Portero considera que esta frase fue "de lo más sincero que ha dicho" el líder de Bildu, evidenciando una "hoja de ruta que se está cumpliendo".

Europa Press El coordinador general de la coalición, Arnaldo Otegi

Las cifras que ha ofrecido Portero describen un "camino terrorífico": de los más de 200 presos de ETA que había en 2018, hoy quedan 110. De ellos, el 60% se encuentra en tercer grado o regímenes similares, muchos con pulsera telemática en sus casas, mientras que en 2018 solo el 10% gozaba de estos beneficios. Además, el número de huidos de ETA con causas pendientes también se ha reducido a menos de la mitad, de 65 a 30.

Durante la entrevista, también se ha abordado el desconocimiento de la historia de ETA entre los jóvenes, atribuido a carencias curriculares y a la incomodidad de tratar el tema en las aulas. Daniel Portero ha concluido que es fundamental enseñar el daño que hizo la organización terrorista: "Hay que enseñarles la historia, el daño que ha hecho una organización terrorista que ha estado más de medio siglo asesinando españoles por el hecho de ser españoles".