Siro López, sobre el análisis de la eliminación del City por Pep Guardiola: "Cuando dice lo de que tiene un equipo extraordinario y de que mejor once contra once... Excusas de mal pagador"

Siro López ha reaccionado en 'El Partidazo de COPE' al discurso de Pep Guardiola tras la eliminación del Manchester City a manos del Real Madrid en la Champions League. El periodista considera que las palabras del técnico catalán son "excusas de mal pagador" y ha calificado su análisis post partido como "alucinante, cuando se refiere a lo de 'once contra once' y lo de que tiene un equipo extraordinario" porque es de los que piensa que "el City ha sido mejor que el Madrid con diez que con once", ha comentado.

Confesión en directo

A pesar de la clasificación de su equipo, Siro López ha confesado ante Juanma Castaño que pasó momentos de auténtico nerviosismo durante la eliminatoria. "En la ida, en los primeros 15 minutos sufrí mucho", admitió el colaborador, reconociendo el dominio inicial del conjunto inglés en el Bernabéu.

El sufrimiento se repitió en la vuelta. "Después de que falle Valverde la ocasión, el primer minuto de juego, hay 10 minutos o un cuarto de hora, que la verdad es que me acongoje un poco", ha detallado sobre el inicio del partido en el Etihad Stadium.

Críticas al discurso de Guardiola

El tertuliano ha criticado la valoración de Guardiola, quien destacó tener un "equipo extraordinario". López se ha mostrado de acuerdo con la opinión de otros colaboradores sobre el rendimiento del City, afirmando que "el City ha jugado mejor cuando estaba con 10, que cuando estaba con 11", y por eso cree que lo del técnico catalán son "excusas".

El City ha jugado mejor cuando estaba con 10, que cuando estaba con 11"

No es la primera vez que el periodista carga contra el entrenador del Manchester City. Él mismo ha recordado polémicas pasadas para reafirmar su postura crítica a lo largo del tiempo: "Os quiero recordar que lo de 'mea colonias', lo puso un tal, un descabezado Siro López".

Admiración por "el mejor del mundo"

Sin embargo, la parte más sorprendente de su intervención ha llegado cuando ha desvelado su profunda admiración profesional por el técnico catalán. "Soy un admirador de Guardiola, me parece el mejor entrenador del mundo", ha sentenciado López para asombro de los presentes en el estudio.

Esta admiración llega hasta tal punto que Siro López ha confesado que habría apostado por él para el banquillo del Real Madrid. "A mí me preguntaban cuando se fue Murillo, ¿tú a quién ficharías? Digo, a Guardiola, pero no va a venir nunca al Madrid, pero a mí me gusta Guardiola", ha concluido.