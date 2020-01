La canción de hoy de Herrera: ‘Beira mar’ de Maria Bethânia

Empezamos la semana con la canción del día de 'Herrera en COPE', que nos lleva hasta Brasil de la mano de Maria Bethânia y su 'Beira mar'.

“Es la historia de una canción…

Hace años algunos descubrimos de la mano de Vinicius de Moraes a dos grandes cantantes brasileñas, una era María Creuza y otra era Maria Bethânia, hermana nada menos que de Caetano Veloso. Bueno una institución en aquel gran país que hace no demasiado tiempo grabó una copla que hablaba del río que hay dentro del mar y dentro de mí ¿que hay?… María Bethania.

Dentro del Rayo trueno

Y el rayo pronto de

Después de que el dolor se enciende

Tu ausencia en la canción

Y la pasión todo fluye hacia mí

En el corazón de un grito..."

Letra de la canción ‘Beira mar’ de Maria Bethânia

Dentro do mar tem rio...

Dentro de mim tem o quê?

Vento, raio, trovão

As águas do meu querer

Dentro do mar tem rio...

Lágrima, chuva, aguaceiro

Dentro do rio tem um terreiro

Dentro do terreiro tem o quê?

Dentro do raio trovão

E o raio logo se vê

Depois da dor se acende

Tua ausência na canção

Deságua em mim a paixão

No coração de um berreiro

Dentro de você o quê?

Chamas de amor em vão

Um mar de sim e de não

Dentro do mar tem rio

É calmaria e trovão

Dentro de mim tem o quê?

Dentro da dor a canção

Dentro do guerreiro flor

Dama de espada na mão

Dentro de mim tem você

Beira-mar

Beira-mar

Ê ê beiramar

Cheguei agora

Ê ê beira-mar

Beira-mar beira de rio

Ê ê beira-mar