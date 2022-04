En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Till it shines’ de Bob Seger.

“Es la historia de una canción…

Al final de los años 70 Bob Seger y The Silver Bullet Band estaban en estado de gracia y así en aquel disco ‘Stranger in town’ incluyó una canción llamada ‘Hasta que brille’ (‘Till it shines’), que es una joya maravillosa