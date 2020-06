La canción del día de Herrera: ‘Promises’ de Eric Clapton

Un gran éxito en la canción del día de 'Herrera en COPE': 'Promises' de Eric Clapton.

“Es la historia de una canción…

En el año 1978 otro éxito del gran músico británico Eric Clapton. Además un éxito que resume muy mucho la obra de este hombre, llena de alma y de pasión. Eran ‘Promises’ (Promesas).

Tengo una mujer que le llama odio al amor

Hicimos un juramento que siempre seríamos amigos

Cómo podríamos saber que las promesas terminan…”

Letra de la canción ‘Promises’ de Eric Clapton

I don't care if you never come home

I don't mind if you just keep on rowin' away on a distant sea

'Cause I don't love you and you don't love me

You cause a commotion when you come to town

You give 'em a smile and they melt

Having lovers and friends is all good and fine

But I don't like yours and you don't like mine

La la, la la la la

La la, la la la la

I don't care what you do at night

Oh, and I don't care how you get your delights

I'm gonna leave you alone

I'll just let it be

I don't love you and you don't love me

I got a problem

Can you relate?

I got a woman callin' love hate

We made a vow we'd always be friends

How could we know that promises end?

La la, la la la la

La la, la la la la

I tried to love you for years upon years

You refuse to take me for real

It's time you saw what I want you to see

And I'd still love you if you just loved me

I got a problem

Can you relate?

I got a woman callin' love hate

We made a vow we'd always be friends

How could we know that promises end?

La la, la la la la

La la, la la la la

La la, la la la la

La la, la la la la

LAS CANCIONES DE LA SEMANA

La canción del día de Herrera: ‘I almost had a wakness’ de Elvis Costello con The Brodsky Quartet

La canción del día de Herrera: ‘It’s your world know’ de los Eagles