La canción del día de Herrera: ‘It’s your world know’ de los Eagles

Un ahermosísima melodía para la canción del día de 'Herrera en COPE': ‘It’s your world know’ de los Eagles.

“Es la historia de una canción…

Esta hermosísima canción de aquel disco de los Eagles‘Long road out of Eden’ (‘Fuera del Edén’) fue la última canción que escribió el gran Glenn Frey cuando murió en 2016 la banda junto a su nombre público parte de la letra de esta bellísima canción.

A veces compensa hacer programas de radio para poder escuchar canciones así poco antes de que den las 7.

El telón cae

No habrá tristes despedidas

No se permiten lágrimas

Estarás bien

Porque ese es tu mundo ahora.

Letra de la canción ‘It’s your world know’ de los Eagles

A perfect day

The sun is sinkin' low

As evening falls

The gentle breezes blow

The time we shared

Went by so fast

Just like a dream

We knew it couldn't last

But I'd do it all again

If I could, somehow

But I must be leavin' soon

It's your world now

It's your world now

My race is run

I'm moving on

Like the setting sun

No sad goodbyes

No tears allowed

You'll be alright

It's your world now

Even when we are apart

You'll always be in my heart

When dark clouds appear in the sky

Remember true love never dies

But first a kiss

One glass of wine

Just one more dance

While there's still time

My one last wish

Someday, you'll see

How hard I tried

And how much you meant to me

It's your world now

Use well the time

Be part of something good

Leave something good behind

The curtain falls

I take my bow

That's how it's meant to be

It's your world now

It's your world now

It's your world now

LAS CANCIONES DE LA SEMANA

La canción del día de Herrera: ‘I almost had a wakness’ de Elvis Costello con The Brodsky Quartet