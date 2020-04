La canción del día de Herrera: ‘Land of make believe’ de Chuck Mangione 

Despedimos la semana con jazz en directo en la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Land of make believe’ de Chuck Mangione

“Es la historia de una canción

Era un concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, ya escuchamos a Chuck Mangione en una ocasión con aquel Feels So Good, y también les dije que algún día deberíamos dedicarnos a escuchar esta pieza: ‘Land of make believe’.

La indiscutible elegancia del fiscornio yo de Chuck Mangione…”

