La canción del día de Herrera: ‘For once in my live’ de Michael McDonald

Recordamos en la canción del día de 'Herrera en COPE' una de las canciones de los 60 en las últimas de sus versiones: 'For once in my life' de Michael McDonald.

“Es la historia de una canción…

Allá por mediados de los 60 un par de autores compusieron para la Motown Records una canción que hablaba de: por una vez en mi vida ya soy feliz, ya tengo lo que quiero… Fue cantada por mucha gente por The Four Tops, The Temptations, Stevie Wonder que la hizo un éxito.

Pero hace pocos años el que fuera cantante de The Doobie Brothers, Michael McDonald, la grabo en una versión que a mí entender con la armónica de Wonder está un poco por encima de los demás.

Por una vez en mi vida tengo alguien que me necesita

A alguien que he necesitado tanto tiempo

Por una vez sin miedo puedo ir donde la vida me lleva

Y de alguna manera así que seré fuerte ahora

Letra de la canción ‘For once in my live’ de Michael McDonald

For once in my life I have someone who needs me

Someone I've needed so long

For once unafraid I can go where life leads me

And somehow I know I'll be strong

For once I can touch what my heart used to dream of

Long before I knew

Someone warm like you

Could make my dreams come true

For once in my life I won't let sorrow hurt me

Not like it's hurt me before

For once I've got someone I know won't desert me

I'm not alone anymore

For once I can say: "this is mine you can't take it"

As long as I've got love I know I can make it

For once in my life I've got someone who needs me

Someone who needs me, someone who needs me

For once in my life

For once in my life I won't let sorrow hurt me

Not like it's hurt me before

For once I've got someone I know won't desert me

I'm not alone anymore

Now, for once I can say: "this is mine you can't take it"

As long as I've got love I know I can make it

For once in my life I've got someone who needs me

For once in my life, someone who needs me

For once in my life, someone who needs me

For once in my life, someone who needs me

Someone who needs me

For once in my life, someone who needs me

