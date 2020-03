La canción del día de Herrera: ‘Dream a little dream of me’ de The Mamas & The Papas

Hoy tenemos una de las canciones que ha sido interpretada por varios artistas, pero en la canción del día de 'Herrera en COPE' nos quedamos con las más escuchada: 'Dream a little dream of me' de The Mamas & The Papas.

“Es la historia de una canción…

En los años 30 se grabó en forma de orquesta exclusivamente una canción que después nadie previó que podía ser el éxito que efectivamente fue cuando Frankie Laine en los 50 y Doris Day en el 67 la grabaron a tiempo lento.

Pero realmente, la canción más vendida, la más escuchada y la más asignada fue la versión que hizo Cass Elliot, la querida mamá Cass. Aquella mujer que murió de infarto en Londres, cerca de la casa de Nilson tras un concierto. La parte más exitosa y más famosa de The Mamas & the Papas: ‘Dream a little dream of me’.

Las estrellas van desapareciendo pero yo sigo aquí querida

Todavía anhelando un beso tuyo

Dream a Little dream of me, sueña un poco conmigo…"

Letra de la canción ‘Dream a little dream of me’ de The Mamas & The Papas

Stars shining bright above you

Night breezes seem to whisper "I love you"

Birds singing in the sycamore tree

Dream a little dream of me

Say "Night-ie night" and kiss me

Just hold me tight and tell me you'll miss me

While I'm alone and blue as can be

Dream a little dream of me

Stars fading but I linger on, dear

Still craving your kiss

I'm longing to linger till dawn, dear

Just saying this

Sweet dreams till sunbeams find you

Sweet dreams that leave all worries behind you

But in your dreams whatever they be

Dream a little dream of me