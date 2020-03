La canción del día de Herrera: ‘Everybody’s talkin’’ de Harry Nilsson

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’ recordamos una de las bandas sonoras más conocidas de la historia del cine: ‘Everybody’s talkin’’ de Harry Nilsson.

“Es la historia de una canción….

Esa canción no era suya, era de Fred Neil. Una canción que sirvió para una película: ‘Cowboy de medianoche’. Esta maravilla es un himno, un monumento a la clase; el arreglo perfecto la voz de Nilson.

Esa esa mezcla que ha sobrevivido desde el 70 hasta hoy, día en que sigue sonando limpia y fresca: ‘Everybody’s talking’’.

Todo el mundo me habla

Yo no oigo una sola palabra de lo que dicen

Son los ecos en mi mente…”.

Letra de la canción ‘Everybody’s talkin’’ de Harry Nilson

Everybody's talking at me

I don't hear a word they're saying

Only the echoes of my mind

People stopping, staring

I can't see their faces

Only the shadows of their eyes

I'm going where the sun keeps shining

Through the pouring rain

Going where the weather suits my clothes

Banking off of the northeast winds

Sailing on a summer breeze

And skipping over the ocean like a stone

I'm going where the sun keeps shining

Through the pouring rain

Going where the weather suits my clothes

Banking off of the northeast winds

Sailing on a summer breeze

And skipping over the ocean like a stone

Everybody's talking at me

Can't hear a word they're saying

Only the echoes of my mind

I won't let you leave my love behind

No, I won't let you leave

I won't let you leave my love behind

