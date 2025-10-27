La pregunta sobre Vinicius que lanza Juanma Castaño tras la última polémica del brasileño en el Clásico: "Porque yo noto hartazgo de la mayoría de aficionados del Madrid"

La conducta de Vinicius durante el Clásico de este domingo ocupó, como no podía ser de otra forma, buena parte de El Tertulión en Tiempo de Juego.

Juanma Castaño lanzó la gran pregunta que se hace el madridismo, una vez visto cómo el brasileño se ha convertido en protagonista por sus gestos de protesta cuando fue cambiado por Xabi Alonso y por sus provocaciones hacia el banquillo del Barcelona cuando terminó el partido.

La clave está en "cómo tiene que actuar el Real Madrid. Es decir: ¿qué tienen que hacer ahora Xabi Alonso y el Real Madrid con Vinicius?", se preguntaba Castaño por una razón: "Yo lo que ya noto es un hartazgo de la mayoría de los aficionados".

XABI ALONSO EMPLAZA AL BRASILEÑO A UNA CHARLA TRANQUILA

Está por verse qué hace Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, de puertas para adentro. El tolosarra tuvo que hacer frente a esa pregunta en la rueda de prensa posterior al partido, en la que optó por no hacer mucha sangre: "Ahora mismo vamos a disfrutar de la victoria, luego tendremos una conversación", aseguró.

El entrenador ha dado dos días de descanso a la plantilla, que no vuelve al trabajo hasta el miércoles. Para entonces, habrá pasado tiempo más que suficiente.

Paco González proponía "multa, banquillo y perdón público y a sus compañeros", como medida de corrección para el futbolista.

¿Están las estrellas por encima de los CLUBES?

Tal como hizo antes en Tiempo de Juego, Santi Cañizares también aprovechó su presencia en El Tertulión para reabrir el debate de si el Real Madrid, como algunos otros grandes clubes del mundo, tiene el problema de si las estrellas están por encima de los dirigentes.

Juanma Castaño, que está de acuerdo con el planteamiento del exfutbolista del Real Madrid, recordó que en el Real Madrid y en el Barcelona "también estaban por encima de sus clubes y no lo llevaron tanto al extremo".

"Está claro que tenían mejor comportamiento", respondió Cañizares "porque creo que es difícil encontrar un comportamiento peor que el de Vinicius", comentó reforzando su argumento a favor de que las estrellas están por encima de los clubes.

"El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima. El ejercicio de narcisismo que ha tenido hoy, porque yo entiendo que todos los jugadores somos egoístas, es una cosa; y otra cosa es el momento, la situación, los gestos, las palabras y todo esto es un ejercicio de narcisismo", explicó.

Para Cañizares, los gestos de desprecio y enfado de Vinicius cuando es sustituido durante el Real Madrid - Barcelona equivalen a "me importa un c***** el resultado, el club, el rival, me importa todo muy poco. Lo único que me importa es que yo tengo que estar aquí jugando por encima de los demás".

El exfutbolista propone que los clubes monten una comisión de ética y disciplina "donde llamarte a ese despacho fuera una vergüenza para cualquiera".