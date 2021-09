La canción del día de Herrera: "Here Comes My Baby" de The Mavericks

En la medianoche de la luz de la luna

In the midnight moonlight hour



Ella camina por esa milla solitaria

She's walking along that lonely mile



Y cada vez que lo hago

And every time I do



Sigo viendo esta foto tuya

I keep seeing this picture of you

Aqui viene mi bebe

Here comes my baby



Aquí viene ella ahora

Here she comes now



Y no me sorprende

And it comes as no surprise to me



Con otro chico

With another guy



Aqui viene mi bebe

Here comes my baby



Aquí viene ella ahora

Here she comes now



Caminando con un amor, con un amor que es tan bueno

Walkin' with a love, with a love that's oh so fine



Nunca seré mía, no importa cuanto lo intente

Never to be mine, no matter how I try

Nunca caminarás solo

You'll never walk alone



Y siempre hablas por teléfono

And you're forever talkin' on the phone



Y trato de llamar tu nombre

And I try to call your name



Pero cada vez que sale igual

But every time it comes out the same

Aqui viene mi bebe

Here comes my baby



Aquí viene ella ahora

Here she comes now



Y no me sorprende

And it comes as no surprise to me



Con otro chico

With another guy



Aqui viene mi bebe

Here comes my baby



Aquí viene ella ahora

Here she comes now



Caminando con un amor, con un amor que es tan bueno

Walkin' with a love, with a love that's oh so fine



Nunca seré mía, no importa cuanto lo intente

Never to be mine, no matter how I try