El consejo de Carlos Herrera a Pablo Motos tras su 'cambio de nacionalidad': "No es un sitio libre"

Pablo Motos es uno de los personajes televisivos más conocidos en nuestro país. Recientemente, se ha viralizado con fuerza un vídeo en el que el presentador asegura sentir "vergüenza" de ser español. Tras esto, Carlos Herrera le ha querido dar un firme consejo, que puedes escuchar en el siguiente audio:

Audio





El 'cambio de nacionalidad' de Pablo Motos

María José Navarro ha querido traer el tema en Herrera en COPE. "Pablo Motos", ha arrancado, para hacer alusión directa al director de Herrera en COPE: "Herrera, lleva varios días en redes recibiendo de todo lo que puedas imaginarte", le explicaba. "Bueno, en él es usual porque casi siempre, en fin, hay algún problema por decir en su programa esto", tras lo que ha reproducido el siguiente vídeo en el que se ha podido escuchar a la cabeza visible de El Hormiguero.





Pablo Motos decía en El Hormiguero lo siguiente: "Te puedo decir que llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español. Nunca me había pasado y probablemente ahora si viajas fuera y te dice, ¿de dónde eres? Diré europeo, porque no quiero decir que soy español en un lugar donde parece ser que hay presos políticos. Y, por lo tanto, este no es un sitio libre", fue la reflexión que lanzó a raíz de los pactos entre Pedro Sánchez y el independentismo.

El consejo de Carlos Herrera al director de El Hormiguero

María José Navarro explicaba las palabras del valenciano: "Ahí tira de ironía, porque sabes que Pablo Motos ya decididamente ha opinado sobre el tema", lo que es cierto, ya que este habría hablado de este mismo asunto en reiteradas ocasiones. En ese preciso instante, Carlos Herrera ha lanzado una pregunta para zanjar el asunto:





"¿Dónde está el problema?", es la pregunta que hacía el director del programa de radio. Tras esta cuestión, ha querido hacer una reflexión sobre la importancia que tienen las redes sociales y el peso que le tenemos que dar en nuestro día a día. "Las redes se le echan encima, ¿cuántos son en las redes? Los haters profesionales se echan encima y ya está", ha explicado sobre una situación que él mismo vivió en sus propias carnes.

"Las redes no es una cosa unívoca, monolítica, unívoca, que hablan todos con la misma voz y puede decirse, las redes vaticinan. Hay haters profesionales que se dedican a estas cosas. Yo le diría a Pablo que no se preocupase", es el consejo con el que ha culminado su intervención, dándole un consejo al presentador de El Hormiguero.

Carlos Herrera revela qué le ha pasado después de salirse de Twitter

Elon Musk compró Twitter y desde que el magnate cogió las riendas de la red social, el lío mediático ha tomado dimensiones considerables. Entre detractores y seguidores, Carlos Herrera ha querido explicar por qué ha decidido salirse de Twitter antes incluso de que comenzase el nuevo mandato del fundador de Tesla. En el siguiente audio puedes escuchar por qué ha dejado la red social y cómo ha cambiado su vida desde entonces:

Audio





Twitter, los bots y la decisión de Herrera

La pregunta ha sido lanzada por un oyente, en boca de Antonio Naranjo, quien le ha trasladado una inquietud que muchos han podido ver plasmada en estos días. ¿Por qué se ha salido Carlos Herrera de Twitter? La red social del pajarito azul está de completa actualidad al ser comprada por Elon Musk y afrontar una nueva etapa en la que, la que ha sido la plaza pública digital de facto, determinará su futuro.

"Ha sido borrarme y venirse abajo todo", ha bromeado Herrera, tras lo que ha querido explicar los motivos que le han llevado a abandonar definitivamente la red social: "Yo me he ido de Twitter porque me parece un estercolero", se ha mostrado así de contundente.

"Hay cuentas interesantes, reflexiones interesantes, pero la inmensa mayoría de ellas están contrarrestadas o contestadas la mayoría de veces por bots, es decir, por máquinas que tienen preparado el argumentario descalificativo, segundo por 'chalaos', tercero por tíos auténticamente tiránicos que te desean la muerte y que insultan como nadie y que a mí me parecía una pérdida de tiempo", ha enumerado en un repaso a los principales motivos que provocan el desafecto por una plataforma que ha sido tan popular para canalizar el discurso público.

La vida post-Twitter es posible

Herrera también ha explicado cómo está viviendo su vida una vez que se ha alejado de Twitter, de ese discurso que se ha visto viciado por tantos problemas digitales: "Desde que no estoy en Twitter me lo paso mucho mejor", ha asumido. Tras esto, ha querido añadir cuál es, bajo su punto de vista, una de las posibles soluciones a un problema mayúsculo en la plataforma: "Mientras se permita el comentario anónimo, absolutamente anónimo, que no esté respaldado por un correo electrónico verídico, por una identidad verídica, pues eso es una invitación, una barra libre a cualquier cosa".





Herrera ha defendido que, en su caso, "cuando he publicado algo, lo he publicado con mi nombre y con mis apellidos", algo que en Twitter no siempre ocurre.

